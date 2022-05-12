台灣疫情爆發，引發社會大眾憂心，衛福部長陳時中表示「台灣正在面臨重大轉型期」。有網友發現常在節目中分析疫情的前立委沈富雄好幾天沒上節目，原來他出國了，有一些網友開始想念老沈，甚至有人說，「沈老不在，沒有反方觀點，快變一言堂了，請位民進黨委員來背書好了，高嘉瑜就可以」。

沈富雄好幾天沒上節目，原來是出國了，網友紛紛表示，「想念老沈的相聲，可惜他逃到美國去了？」、「不可能！你說謊！」、「老沈逃去美國，也許是他估計接下來台灣疫情高峰要來，避避風頭」、「沈老不在，沒有反方觀點，快變一言堂了，請位民進黨委員來背書好了，高嘉瑜就可以」、「沒人壓制少康啊，這沒人唱紅臉，這戲怎麼播啊」、「沈：我很遺憾，你沒有看我的臉書」。

也有網友在沈富雄的臉書留言表示，「大老好好散心！等你回來！」、「沈大老什麼時候回台呀？想念在少康戰情室的你。」、「希望你回來台灣的時候就不需要再隔離了！」、「沈大老不出來當防疫指揮中心指揮官真的太可惜了！」