英國首相強生與瑞典總理安德森11日簽訂「雙邊政治團結聲明」（Bilateral Declaration of Political Solidarity），雙方承諾任一國不幸受難或遭遇攻擊，將提供援助、共享情報、聯合軍事演練等。瑞典國會在推特上傳一張強生與安德森共乘木舟的照片，強生隨後轉發並寫道：「無論從字面或喻意來看，我們都在同一條船上。」

強生11日出訪瑞典，與安德森就俄烏情勢、歐洲安全進行討論。安德森在共同記者會上感謝英國政府長久以來的支持，她表示，未來無論是和平、危機、衝突，兩國都決定一起面對。她說，這項共同聲明讓她的國家更安全，同時強調，這個夥伴關係不會因為瑞典是否加入北約組織（NATO）而有所改變。

英國廣播公司（BBC）報導，強生稱俄國總統普丁為「21世紀的暴君」，他認為，在紀念歐洲勝利日後幾天就簽署這項聲明是「可悲的諷刺」，但受情勢所迫，這樣的協議至關重要。BBC詢問若此刻俄羅斯襲擊瑞典，英國將作出什麼反映，強生表示，「我們會根據對方的要求提供援助」。他也提到，目前由瑞典研發、英國製造的武器在烏克蘭發揮了很大的防禦作用，可見兩國合作的效益不容小覷。

預計強生稍晚將與芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）簽署一項類似協議。