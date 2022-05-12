心房顫動不只是心臟科的問題？心臟跳動時，心房及心室協調運作，把送進心臟的血液輸出至肺動脈及主動脈，再到全身；當心房顫動發生時，心房失去節律而快速震顫，部分血液出不去，容易停滯在心房內形成血栓，若跑到腦部就會中風，不得不慎。

●心房顫動易中風 無症狀者也難逃危機

臺大醫院心臟內科游治節主治醫師指出，心房顫動的病人需要特別注意中風風險，因此治療上除了心律不整問題，也必須服用抗凝血劑預防中風。大約有30%的心房顫動病人完全沒有症狀，70%有症狀的病人會因此就醫，然而即便沒有症狀，中風的風險仍然比常人高。

●未找出其他成因 心房顫動恐復發

心房顫動典型症狀包括活動易喘、心跳不適，必須終生服藥控制，或透過心導管手術介入治療。醫師表示，雖然手術能大幅改善症狀，不過除了追蹤心律情形，也要留意其他共病的狀況。

游治節主治醫師說，研究發現，睡眠呼吸中止、肥胖、喝酒等因素都是心房顫動的誘發因子，若病人有上述問題卻未妥善處理，僅針對心房顫動心臟結構做手術治療，術後仍可能有一定的復發機率。

臺大醫院心臟內科成立團隊，整合胸腔內科、復健科、神經科、影像科、腸胃科等醫師為病人追蹤治療，找出高血壓等心血管疾病以外的根本問題。

「我們發現這些心房顫動病人有非常高的比例有呼吸睡眠中止的問題。」游醫師表示，整合團隊中，胸腔科醫師必須替心房顫動病患找出潛在問題，如果成功確診，則需要協助治療及追蹤；復健科醫師主要負責心臟復健；團隊還囊括神經科醫師，是因為心房顫動未妥善治療會影響認知功能、中風風險等；另外，嚴重的胃酸逆流，也可能會誘發心房顫動。

●手錶監測心律？ 僅可參考不能確診

醫師表示，心房顫動必須做心電圖監測才能確診，越來越多民眾配備的智慧型手錶雖然有心律監測功能，但無法作為確診依據，只能協助發現狀況。心房顫動已從單科治療，邁向跨科診治，呼籲民眾心律有異狀時，應尋求醫療協助。