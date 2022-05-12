自從 2021 年 10 月以來，全球各國陸續傳出兒童罹患不明急性肝炎與腺病毒（adenovirus）感染症狀，近期美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）正式針對此不明感染事件啟動調查。截至 5 月 6 日為止，全美共出現 109 起兒童感染案例，超過 90% 病童都需要住院治療、14% 待接受肝臟移植、更有 5 名已過世。

●不明肝炎病童 確診症狀

此次美國 CDC 調查對象，是 2021 年 10 月至 2022 年 2 月確診的 9 名病童，包含 7 名女童、2 名男童，年齡中位數為 2 歲，所有病童都收治於 Children’s of Alabama 治療。

病童住院治療前表現的相關症狀有：嘔吐（7 名）、腹瀉（6 名）和上呼吸道症狀（3 名），住院期間則出現眼睛鞏膜黃疸（scleral icterus）、肝腫大（hepatomegaly）、黃疸等症狀。所有病童檢測 A, B, C 型肝炎及其他常見兒童肝炎，檢測結果都是陰性，因此排除感染常見肝炎的可能，此外，他們也都沒有感染新冠病毒紀錄。

●推論可能由腺病毒感染引起 但仍有待確認

將 9 名病童全血樣本進行 PCR 檢測，多數都可檢測出腺病毒 41 型存在：5 名檢測出 41 型腺病毒外殼的 hexon 基因高度變異區蛋白，3 名病童檢體含有低病毒載量。

41 型腺病毒的傳播途徑主要是透過糞口傳播，其傳染影響腸胃道功能是小兒急性腸胃炎常見成因。除了腹瀉，其傳染經常伴隨嘔吐、發燒、呼吸道症狀，也是導致免疫功能低下（immunocompromised）兒童罹患肝炎的因素。不過其對健康兒童的影響仍不清楚，需要更多研究釐清造成健康兒童肝炎的關聯性。

除了美國，此不明兒童肝炎在以下國家也已出現案例，包含：英國、西班牙、以色列、丹麥、荷蘭等。WHO 針對此全球性流行感染事件表示，需要進一步研究新冠疫情流行期間兒童對腺病毒傳染易感性（susceptibility）增加、與新型潛在腺病毒出現等因素。可以確定的是，目前研究並不支持不明肺炎感染與新冠疫苗副作用有關，因絕大多數兒童並沒有接種新冠疫苗。