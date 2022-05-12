全球半導體產業競爭激烈，包括台灣、南韓、日本及美國都砸下重金厚實人才、技術實力，希望能殺出一條血路，然而有南韓專家卻點出，當地晶片業存在高階人才不足的嚴重問題，就連三星及SK海力士等龍頭廠商與大學尋求合作栽培人才時都踢到鐵板。

南韓經濟日報報導，首爾大學教授Hwang Cheol-Seong針對此問題進行探討，他認為南韓晶片業的高階人才庫已經耗盡，且沒有足夠的教授能協助培養產業人力，整體產業的人才相當單薄。

報導指出，三星與SK海力士都曾向首爾大學提議合作培育人才，但遭到首爾大學打槍，Hwang Cheol-Seong說明，首爾大的教授人力不足，無法符合該項目需要10名教授的要求，才會選擇拒絕該計畫。

Hwang Cheol-Seong被認為是記憶體領域的專家，同時也是半導體材料與技術製程的領導人物，他呼籲，此問題是整個南韓半導體產業的問題，並非只是首爾大學的狀況。

不僅如此，Hwang Cheol-Seong向南韓政府喊話，美國、台灣等地都積極訓練人力，而南韓起步已晚，必須改變這種氣氛，且過去政府大砍半導體研發費用，迫使教授級專家必須離開，這種狀況也需要變革。