「只要能穩定治療，愛滋感染者的預期壽命和你我差不多，」高雄榮民總醫院感染科林錫勳醫師強調，「感染者一樣會面臨各種老化慢性病，尤其相較非感染者慢性病會提早十年發生，是需要感染者與醫師齊心面對的問題！」

隨著愛滋藥物的進步，在穩定治療下，感染者有機會達到U=U，即是國際共識的「檢測不到病毒Undetectable=不具傳染力Untransmittable」。一旦感染者能穩定、規律地接受治療，將血液中的病毒量穩定控制在測不到的狀態（低於200 copies/ml）持續達6個月以上，其傳播病毒的風險便可以忽略。

林錫勳醫師表示，儘管台灣愛滋防治成效相當好，在去年已達到「90-94-95」的良好成績，有高達95%穩定接受治療的感染者達到U=U的狀態。儘管控制良好，但是病毒存在體內就是處於長期慢性發炎，眾多國外研究顯示，感染者罹患慢性共病的比率很高，例如心血管疾病、糖尿病、高血壓、高血脂、骨質疏鬆、慢性肝病、慢性腎病等，而且比非感染者會提前十年發生，是很重要的健康問題。

（圖／照護線上提供）

●以人為本整合照顧 提升健康識能面對愛滋共病

現今醫療已經進入整合性、以病人為本的全人醫療，林錫勳醫師說明，除了關注愛滋病毒量，還要處理全身的共病問題，甚至是心理問題。為此，除了鼓勵感染者們定期回診、追蹤治療外，養成良好的「健康識能」更是相當重要！林錫勳醫師說明，「健康識能」包含四大重要能力（主動獲得、吸收資訊、理解並處理、溝通應用），旨在病患能夠主動去了解自己的健康訊息，並能根據這些資訊為自己做出健康決策。

「許多時候醫護人員在與民眾衛教時，容易不自覺地使用過於艱澀的專業用詞，又或者在有限的看診時間，要消化多量的檢驗數值、疾病資訊，造成病患獲得與吸收障礙。為消弭民眾衛教藩籬，醫院皆有製作各式衛教手冊、衛教單，方便病患取得各種醫療資訊。」林錫勳醫師說，「部分感染者因多種共病問題，檢測數據繁多，也越來越多人會使用『全民健保行動快易通』APP的『健康存摺』功能，來取得自己近三年的檢驗數據，在看診前先閱覽並把問題記錄下來與醫師溝通」。

林錫勳醫師表示，提升健康識能的主要目的，就是希望感染者能夠多加關注自身全面的健康問題，多跟醫療團隊討論，除了穩定治療外，也培養良好生活習慣。「看診時難免遇到比較被動的病患，可能是不知道怎麼詢問，或是不好意思問。」

林錫勳醫師分享，「因此我們會從病人的職業、生活習慣來切入，例如：工作是司機就會與他聊聊工作、生活作息，再深入帶出檢查數據、健康狀況」。看診前，除了幫病患量血壓外，也會量測體重、腰圍。很多人對體重都非常關心，甚至0.5公斤或是體態的變化，都能帶出很多生活的話題，也更容易導入疾病與健康的衛教資訊。

林錫勳醫師強調，醫病溝通不是醫師的獨角戲，大部分的診間醫師都非常忙碌，健康識能的養成希望鼓勵病人化被動為主動。

有了健康存摺以後，感染者可以隨時掌握自己的身體數據，進一步注意飲食、多運動，時刻提醒自己維持健康生活型態，對長遠的健康維持非常重要！生活中，面對自己不了解的疾病問題、用藥狀況存有疑問，可擅用工具查詢，或用文字、照相記錄，於下次就診時諮詢醫護人員，良好的醫病互動讓醫護團隊攜手感染者一同幸福通關。

（圖／照護線上提供）

●貼心小提醒

提升感染者的健康識能，讓感染者能從容並主動了解自己的健康資訊，共同參與醫療決策，是醫病雙方共同努力的目標。林錫勳醫師叮嚀，感染者因為提早面臨高血壓、糖尿病、高血脂、心血管疾病、骨質疏鬆、慢性肝病、慢性腎病等慢性病，更應善用「健康存摺」，化被動為主動，積極與醫療團隊討論，除了關心病毒量之外，也要留意各種檢驗數據，及早發現、早期治療。

許多種慢性病都與生活習慣有關，飲食方面要盡量少油、少鹽、少糖，建議養成運動習慣，維持理想體重、規律作息，也要戒菸、飲酒不宜過量。與醫師密切配合，定期追蹤、穩定治療，愛滋感染者也能健康到老！