台積電日前正式拍板全球員工買股補助15%計畫，該公司優渥的薪資及福利，吸引許多人搶破頭，一名女網友透露，自己原本在私人公司當行政助理，最近面試上了台積電技術員，在猶豫是否要去上班，貼文一出引發網友討論，有知情人狂勸她要去，直呼別猶豫，原因是「做二休二不用擔責任有夠爽，而且第三年年薪就快百萬了」。

有名女網友在PTT發文指出，行政助理工作目前做了一年半左右，薪水方面一開始起薪2萬8千元，今年調高到3萬2千元，年收入大約45萬左右，最近因為朋友幫忙內推，面試上台積電技術員，她對於工作內容也都了解，「做二休二，半年換一次夜班，年薪第一年60~70萬，到第三年80~90萬」。

但原PO很猶豫要不要去台積電，因為目前的工作整體來說算輕鬆，上班時間彈性，做的也非常上手，只是公司裡月薪最高的職位也才接近6萬，覺得自己在這公司無法有所發展，但也怕無法負荷新工作的高壓。

有過來人透露，技術員比工程師輕鬆多了，「我也想當技術員但我不是妹子哭哭，做二休二不用擔責任有夠爽，而且第三年年薪就快百萬了」；多數網友也建議原PO去台積電上班，理由包括：「當然去GG啊，轉行去GG，人生不GG」、「薪資翻倍，去！」、「當然台GG，做得慣，人生翻轉，做不慣32K工作隨便找都有」、「行政助理做幾年就會被踢走，到時也是要去做技術員」、「運氣好還能升職技術員主管 其實也不錯」、「我有年輕朋友的媽媽是台積的技術員，做到把他們兩姐妹送出國讀書，所以可以做很久，不過也可能五年級生比較耐操」「就算GG做不久 錢存的也比上一份工作多，還能再洗一個好履歷」。

但也有網友直言，在台積電工作不能用智慧型手機，一整天10小時都是盯著電腦，幸運的話同事好相處，不幸就是排擠霸凌。雖然說好聽是做二休二，但加班也算是常態，只能說，如果缺錢就去，不缺就再找其他工作。