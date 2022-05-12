先前受到歐美諸多名人推崇的「原始人飲食法」（Paleo Diet），與其他飲食法有何不同之處？又稱為「古飲食」的原始人飲食法起源於1975年，由營養學家Walter L. Voegtlin所提出，主張飲食內容應遵從石器時代的原始人一般，只吃蔬果、瘦肉、魚肉、堅果或種子，並避免全穀類、豆類與加工食物。

原始人飲食法的飲食內容，乍看之下頗為健康養生，但完全不攝取穀類食物的做法，已引起學界不小的爭議。究竟該飲食對於身體健康有無益處？現代人遵從先祖智慧採取古老的飲食方法是否可行？

(圖/潮健康提供)

●原始人飲食法有哪些好處？ 歐研究證實：對慢性病患者有益

關於原始人飲食法的研究，早於2000年的《美國臨床營養學期刊》（AJCN）即有刊載。研究指稱，原始人飲食法的潛在好處包含減輕體重、控制血壓與血糖，改善與預防自體免疫疾病等等。最主要的健康益處，是透過杜絕加工食品以減少高熱量、高糖與高鈉的攝取。

《歐洲臨床營養學期刊》（EJCN）於2015年發表的研究更指稱，原始人飲食法中低醣類、低碳水的特性，有助於提升人體內的胰島素敏感性，從而對慢性病患者產生益處，諸如第2型糖尿病者、心臟疾病者、肥胖者或代謝疾病者，皆可能從該飲食法當中受惠。

國際權威醫療機構《梅奧診所》（Mayo Clinic）刊載內容亦指出，眾多隨機臨床試驗表明，原始人飲食法帶來的好處可能包括幫助減重、改善葡萄糖耐受性、降低三酸甘油脂與食慾控制。肥胖者或過重者若想減肥，該飲食法確實不失為可行方法之一。

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●原始人飲食法「太極端」難執行？ 專家籲「3族群」別亂嘗試

不過，作為長期的飲食方法或減重策略，原始人飲食法可能不適用於大部分的健康正常人。加拿大卡爾加里大學的研究曾提及，原始人飲食法過於極端，建議僅透過醫療指引下進行。一般健康者若輕易嘗試，容易流失豆類與全穀物所帶來的膳食纖維、良好澱粉來源，面臨營養缺乏的風險。

研究作者Tanis R. Fenton指出，原始人飲食法對罹患先天惡性營養不良者而言，缺乏膳食纖維無疑將對身體造成影響。另外，燃燒脂肪需要良好澱粉來源，在缺乏優質澱粉的狀態下，恐使運動員或運動者難以代謝脂肪、可能間接導致運動能力下降。

「缺乏膳食纖維的飲食，可能會導致腸道微生物菌叢失衡，這可能是未來健康問題發作的前兆。此外，飲食中缺乏纖維會增加便秘的風險。如果沒有正常的腸道功能，我們的身體就無法有效排毒。」Fenton表示。

因此，Fenton表示，不建議健康正常人採取「限制性飲食」，如原始人飲食法。因其不僅難以維持，更可能對特定族群造成危害。建議民眾選擇地中海飲食或得舒飲食作為主要飲食法，不僅相對安全且容易長期執行，亦可保障自身的心血管健康、維持良好體態。