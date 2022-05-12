Omicron的高傳播力讓新冠疫情快速蔓延，但有別於前幾波流行的病毒株，振興醫院營養治療科營養師陳韻婷指出，感染Omicron最常見的症狀包括輕微發燒、咳嗽，對下呼吸道的影響相對沒這麼大，疲累、食欲降低的情形也沒那麼常見，所以輕症患者的飲食建議也有所調整，除了高蛋白提升免疫力，因為咳嗽、喉嚨痛的情形更明顯，所以補充水分更加重要。

她建議，Omicron輕症患者在營養照顧上可以掌握以下原則：

一、飲食攝取3大原則

1.高蛋白：

蛋白質能讓身體有足夠的免疫力對抗病毒。60公斤健康成人每日約需75～100公克的蛋白質（體重x 1.2～1.5公克）。良好的蛋白質來源像是大豆製品、魚貝類、雞蛋、各種肉類、乳製品、蛋白質飲品等。

營養師高敏敏也在臉書上分享，補充蛋白質能避免肌肉流失耗損，使身體更虛弱，也能增加病癒後的恢復力。而且病毒會觸發體內的免疫系統產生發炎因子，造成破壞，足夠的蛋白質便是肺上皮細胞、上呼吸道黏膜細胞修補的關鍵原料。

陳韻婷特別提醒，感染Omicron的症狀較輕微，多數人不須額外增加熱量攝取，假設60公斤的成人，只要維持每日約1,500～2,000大卡的熱量攝取即可。如果症狀比較明顯或特別疲累、食欲不佳，再來考慮增加熱量。

感染新冠肺炎期間，可以多攝取高蛋白食物。(示意圖/ Shutterstock)

2.減少飽和脂肪、精緻澱粉：

許多加工食品、精緻甜點、零食都會使用飽和脂肪和精緻澱粉，這些都會增加體內發炎反應，使原本已經處在抵禦病毒的身體加劇發炎狀態，康復速度更慢。這些食物也容易有過度飽足感，影響呼吸順暢，感染期間建議不要吃得過於飽脹。

3.補充維生素D或鋅：

除了均衡飲食，多吃蔬果以獲取抗氧化的維生素A、C及植化素，減少體內發炎，維生素D及礦物質鋅等微量元素也與呼吸道免疫系統相關。富含維生素D的食物例如紅肉（瘦肉為佳）、蛋黃、添加維生素D的乳製品、木耳、乾香菇、深海魚等；鋅則常見於帶殼海鮮、瘦肉、蛋黃、堅果等。若居家照護期間無法獲得足夠食物來源，也可考慮補充綜合維他命。

陳韻婷補充說道，Omicron輕症較少影響食慾，民眾不一定要使用營養補充品，但如果食慾下降，影響進食、無法吃到足夠需要量時，可使用口服營養補充品，快速補充身體所需的熱白質及必需營養素。另外，這段時間也要少吃生食，注意食品衛生，降低外來病菌侵犯腸胃道的機會，以免影響腸道免疫力。

二、液體補充2大原則

除了咳嗽、喉嚨不適要多補充水分，由於發燒會加速身體代謝率，營養素需求量提高，也會增加體內液體流失導致脫水，所以就算沒有明顯口渴或飢餓感，還是要持續進食及補充液體。

1.維持體內足夠水份，留意是否脫水：

當身體脫水時，會出現明顯口渴、發燒、尿液量減少、濃或呈深色、口乾、心跳加快、疲累及意識混亂等症狀，這時呼吸系統的分泌物也會變得較濃稠，難以從肺部排出，當肺部無法清除這些分泌物時，就可能導致肺炎。

因此，為了避免脫水，要攝取足夠水分，以60公斤成人來說，每天需至少補充2,400～2,700cc的液體（體重x40～45cc）。最佳的補充液是具熱量及蛋白質的清流質飲品、口服電解質補充液或運動飲料，可補足身體必需的電解質及礦物質，以維持正常生理機能。

(示意圖/Shutterstock)

2.正確補水，預防脫水：

每小時都要補充，至少每15分鐘應補充80～160cc液體，如果無法一次大量喝，建議少量且每隔數分鐘就喝一次。

選擇多樣化的流質種類避免味覺疲勞。高敏敏建議也可以自製水果水，把新鮮水果加進白開水中，刺激喝水慾望、增加飲水量及維生素攝取。

睡前床邊擺放水或其他補充液體，方便半夜醒來補充。

若出現嘔吐或腹瀉，除了喝水之外，也應該補充口服電解質液，例如某些運動飲料，或者在家也能自製口服電解質補充液：鹽（1/2～3/4茶匙）＋果汁（例如蘋果、橘子、葡萄或蔓越莓等）1杯＋水（3.5杯）。

三、維持體重

陳韻婷表示，體重是身體含水量及營養狀態的一個重要指標，體重流失顯示體內的液體、脂肪及肌肉量可能都在減少，尤其肌肉量減少會使身體感到虛弱。由於身體重新合成肌肉需要很長一段時間，所以預防急性期肌肉量的流失，對於日後的復原相當重要。

但感染修復期間也要避免飲食過剩。美國學者最近研究顯示，美國人在疫情隔離期間，每人平均體重約增加15磅（6.8公斤），因此戲稱是「COVID-15」。因此她建議，生病期間每天量體重，並維持目前的體重。

四、復原及復健期的營養

陳韻婷說，目前有關Omicron長期後遺症的研究不多，還需要持續觀察。不過當身體逐漸在復原，基本上就能逐漸回復到正常的飲食攝取，建議搭配運動，保有抵抗力及減少肌肉流失，都有助於恢復日常活動。有2個要點可以留意：

1.均衡飲食：

除了確保攝取足夠的營養素，足夠的蔬果纖維及水分攝取也有助於維持腸道菌叢的平衡，提升自體免疫，讓復原情況更理想。而且Omicron感染以輕症居多，康復後原則上不須再額外攝取高量蛋白，可以參考衛福部公告「我的餐盤」建議攝取量。

2.避免生食：

有些研究認為感染新冠病毒的後遺症可能來自體內持續的發炎反應，因此為了減少體內發炎，增強免疫力，也要盡量減少生食，避免因食材清洗不淨，再有額外病菌侵犯腸胃道，破壞腸道的防禦機制。