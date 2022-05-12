星座運勢網站「星座巫師」分析，天秤巨蟹、處女金牛、水瓶白羊這3對星座組合最適合交往，他們能給予對方歸屬感，在一起後幸福感爆棚，一拍即合。

▍1.天秤座、巨蟹座

天秤座很細心，觀察力強，而且善解人意，能看出戀人喜歡什麼，然後付諸行動，往往能讓另一半感到很驚喜。巨蟹座談戀愛時也非常貼心，而且願意付出，為了讓彼此的感情更好，提升生活品質，他們會不斷努力，懂得把握幸福，對於另一半的付出也會表達感謝。這兩個星座交往後，會一直發掘對方的優點，因此相處起來非常幸福。

▍2.處女座、金牛座

處女座和金牛座非常合得來，處女座性格比較龜毛，無論大小事都喜歡挑剔，不過往往出發點都是為了大家好，這點看在金牛座眼裡完全能夠理解，也能配合處女座的做法，兩人可以說是最佳拍檔，互相給予對方安心和滿足感，婚後能建立一個溫馨的家庭，彼此還能督促對方不斷成長，是非常合拍的星座組合。

▍3.水瓶座、白羊座

水瓶座畢生都在尋找能夠理解自己的靈魂伴侶，對他們來說，兩個人聊得來、對方理解自己的價值觀非常重要，其他條件甚至可以放在一旁不管，而白羊座熱情活潑、熱愛挑戰的性格，剛好能滿足水瓶座對生活情趣的追求，兩個人會一拍即合，什麼話題都聊得起來，雖然偶爾會有爭吵，但完全不會影響感情，甚至能藉由這種激烈的溝通機會深入了解對方，和好後更濃情蜜意。