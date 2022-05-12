染疫人數急增，輕症確診者、親密接觸者均需在家隔離，無法外出，此時，毛小孩不肯在家裡便便、尿尿，這該怎麼辦？新店動物之家訓犬師陳冠霖表示，飼主應先觀察毛寶貝排便習慣及時間，預定大小便之前，關在廁所內，順利如廁，就給小點心，作為鼓勵。

飼主黃小姐表示，家中飼養的貴賓「熱狗」喜歡外出散步，每天都要到公園散步與上廁所，但她染疫之後，在家居家照護，當然無法外出遛狗，導致「熱狗」在家中四處便溺，甚至跳到床上尿尿。

北市政府動物保護防疫處副處長黃嘉文表示，疫情嚴峻，確診人數變多，每天都會接到類似求救電話，居家隔離期間，請居隔民眾務必謹守防疫規定，不可外出。此外，只要透過居家訓練可以讓寵物定點如廁，除方便照護外，也可以與毛寶貝互動感情增溫。

陳冠霖指出，想訓練狗狗定點大小便，首先要記錄毛寶貝排便習慣及時間，掌握作息規律。一般來說，毛寶貝較常便便、尿尿的時段為剛睡醒或是吃完飯、口渴喝水後，估計在上廁所的時段，用圍欄把牠圍在室內（如廁點），等上完廁所後即立刻給予稱讚，表達對正確行為的鼓勵。

如果狗狗已習慣在室外如廁，主人必須有耐心，部分狗狗曾經因為在室內如廁而被懲罰，則可能等上好幾個小時，才會在家裡大小便。

值得注意的是，如果狗狗忍不住，在不對的位置上廁所，飼主不要以打罵方式糾正，只要立即徹底清潔該處即可。

黃小姐表示，在專業人員的指導下，觀察幾天「熱狗」的如廁習慣，早上睡醒、吃完飯後就會排泄，只要抓準時間帶牠到廁所，重複幾次後，「熱狗」就知道上廁所的地方在哪裡。雖然偶爾還會失誤，但已經看到成效。