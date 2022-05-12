許多人考量未來轉手交易，買房會連車位一起買。近日就有一名網友猶豫是否要為了車位多付140萬元，因為地點並非市中心，且主要買來投資出租用，難以判斷車位的必要性。文章掀起網友討論，不少人認為車位是現代買房標準配備，較好脫手也能出租，「不方便的地區要配備車位，否則不容易招租」、「建議必要買車位」。

這名網友在臉書社團「買房知識家 買房賣方攏滴+」發文，他相中桃園中壢區過嶺的一間房子，該物件為20坪的1+1房型，78戶、67個車位，鄰近超市，主要用於投資出租，非自住，但車位需要額外花140萬元，讓他非常掙扎，「大家會買車位嗎？」。

貼文曝光，底下留言幾乎一面倒建議買車位，「平車，建議買，好貸款，房子以後又好賣」、「沒車位很麻煩，不僅自住麻煩，假如要售屋也很麻煩」、「買。不會後悔的」、「桃園必買」、「一定要買」、「車位是基本配備」、「車位也可以收租」、「買，以後買房好脫手」、「建議必要買車位」、「不方便的地區要配備車位，否則不容易招租」、「交通不方便一定要買車位，桃園車位尤其重要」。

但有網友表示，決定是否買車位要先看戶數和車位的比例，像原PO這個案子有78戶，卻僅67個車位，當然必買，除了好租、好賣，社區也會有很多人願意和你租車位；此外，也有人強調，雖然對出租有加分的效果，但若預算緊繃，過嶺路邊也是有車位，隨便停也可以。