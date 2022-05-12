台灣現正面臨新冠肺炎本土疫情的嚴峻挑戰，對此總統蔡英文在臉書發文表示台灣能在兩年多的疫情穩健的一路走來，防疫團隊、醫護、公衛人員的無私付出是最為關鍵，她呼籲務必給予防疫團隊最大的支持和鼓勵，為他們打氣，全力協助他們，但其中有句話稱「防疫團隊成績也算相當好」，遭部分網友狠酸「自我感覺良好」。

蔡英文昨（11日）晚發文表示，疫情從2020年開始到現在，已經過兩年多了，這是一個漫長、充滿無數挑戰和壓力的防疫戰役，台灣能夠穩健的一路走來，我們指揮中心的防疫團隊、所有投入防疫工作的醫護，和公衛人員的無私付出是最為關鍵。

蔡英文呼籲大家盡所可能，給防疫團隊最大的支持。她指出，從國外疫情的發展經驗來看，世界主要國家都歷經確診人數高峰，後續會趨緩，逐漸回到疫情前的正常生活，而台灣也正處在這最後的關鍵時刻，並表示從外國經驗來看，各國確實是以這樣的模式在度過疫情最關鍵的時刻；她坦言，此時確實對很多的民眾造成心理的衝擊，跟調適的問題。

蔡英文指示全體黨公職，把自己也當作防疫團隊的分身、助手，「隨時補位，隨時幫忙，一起動起來，有什麼需要注意的，要隨時相互提醒；國民有不了解、不清楚的地方，也要請大家協助說明、引導，我們要減少國民不便、化解不安，才能讓防疫工作持續落實。

蔡英文也直言，過去兩年多來，對照全球各國的防疫情形，台灣的防疫團隊，應該算是最努力的團隊，成績也相當好，所以她要請所有黨公職朋友，務必給予防疫團隊最大的支持和鼓勵，為他們打氣，全力協助他們。

蔡英文的貼文一出後立刻引起大量正反意見，儘管有許多網友在下方留言「防疫國家隊辛苦了！」、「蔡總統加油」、「總統與部長辛苦了！」表達支持，但也有不少網友留言狠酸「日增5萬不叫成績也相當好，叫自我感覺良好」、「配套根本還沒準備好，就要與病毒共存，拿民眾生命開玩笑！」、「總統您看到了嗎？第一線醫護人員都快累倒了，要怎麼對抗病毒？」、「人民納稅錢到底在哪？沒疫苗、沒快篩」。