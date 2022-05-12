許多人買房大多考慮交通、生活機能等面向，但也不乏有人嚮往在家就能看見美麗的海景。一名網友好奇台灣哪一縣市的海景房最宜居，他個人認為高雄市中心靠海一帶蠻不錯，想問其它網友的看法；文章掀起熱烈討論，其中不少網友認為高雄確實生活機能便利又有海景，但也有人無法接受當地氣候或空氣品質。

這名網友在PTT八卦板以「臺灣看的到海的房區，那邊最適居呢？」發文，他提到北部淡水和基隆雖然有海景，但太過潮濕，且交通也不方便，諸如其他觀光景點區又大多很偏遠，「所以高雄市中心靠海的房區，是不是相對比較適居？」。

貼文曝光，掀起網友一番熱議，不少人贊同高雄環境確實不錯，「高雄啊，暖不是說假的」、「高雄真的不錯，退休的話」、「高雄市新灣區大樓，看得到海」、「高雄住紅線捷運站附近的確不錯」、「要有都市繁華的話高雄新灣區」、「高雄灣區機能超棒，還有公園捷運、mall」；但也有人持相反意見，「還高雄咧，空氣髒得要死」、「高雄夏天西曬很熱」、「高雄冬天的空氣品質搞死你」、「高雄又太熱」。

另外，也有不少網友推薦同為六都的台中和面朝太平洋的花東地區，「台中海線」、「台中」、「台中，旁邊很多室友」、「台中有海景第一排」、「花蓮吧」、「首選花蓮」、「花東地震多又大不然是真的不錯」、「要低密度住宅區花蓮美崙」、「花蓮阿，我家看海看沙灘 樓層又高」。