我的國家滿是傷痛 而我的總統還在玩臉書

一名懷孕30週孕婦4日高燒確診收治醫院，6日上午昏迷，剖腹搶救胎兒無效，7日凌晨孕婦也過世，造成一屍兩命的悲劇。對此，宅神朱學恒怒批蔡英文，「你的元宇宙一定要現在發嗎？」國家滿是傷痛，「可不可恥？丟不丟人？」

有一名懷孕30週孕婦4日高燒確診收治醫院，6日上午昏迷，剖腹搶救胎兒無效，7日凌晨孕婦也過世，造成一屍兩命的悲劇。

不過，總統蔡英文於本月7日在臉書貼文表示，台灣於6日啟動亞洲第一座「元宇宙」，元宇宙中各項沉浸式體驗創造的世界，也將翻轉我們的未來。

而由於台灣近期正值疫情高峰，台北市議員徐巧芯質疑蔡英文，「人民水深火熱，妳的元宇宙裡沒有疫情，妳聲稱的減災、清零或許在元宇宙裡做得到，但也請妳走出來到真實生活當中吧」。

另外，朱學恒日前在網路直播時怒轟蔡英文，當發生「一屍兩命」的時候，總統還在玩VR，還問她養的貓能不能加入元宇宙！朱怒批，「一點感情都沒有，你的人民不如狗嗎？你的元宇宙一定要現在發嗎？」

朱學恒也聲援一屍兩命的母子，「這個小孩難道原來沒有活的機會嗎？他原來有啊，但是國家的錯誤政策，導致他被感染，無法獲救。」國家滿是傷痛，總統還在玩VR，「可不可恥？丟不丟人？」

朱學恒質疑，全世界都不缺的快篩，為何台灣缺？為何寄來台灣會被沒收？還在騙人，在美日德都在賣，為何親友不能買來寄到台灣？