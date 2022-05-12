黑心餐廳偷換食材！1名網友日前到基隆和平島某海鮮餐廳點了花蟹、沙母等活海鮮共4300元，店家隨後拿到隔壁餐廳料理後，他發現上桌的蝦子不但難剝殼，螃蟹肉質也沙沙的，私下詢問幫忙料理的店家，才得知店家拿到的竟是「冷凍食材」，餐廳業者最後坦承偷換成死螃蟹，他則PO文抵制該餐廳。

該網友在臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」發文表示，他日前到基隆和平島某海鮮餐廳用餐，點了海沙蝦、海戰車、大花蟹、沙母，秤重後說店家稱價格是4300元，他當下就發現老闆娘疑似在秤重時增加售價，後來店家把食材拿到隔壁餐廳料理，原PO還再次向店家強調「不要給我偷換喔」，店家則說不可能，隔壁餐廳沒有這麼大的花蟹。

網友到和平島海鮮餐廳點了活海鮮共4300元，卻發現蝦子不但難剝殼，螃蟹肉質也沙沙的，私下詢問料理店家，才得知店家拿到的竟是「冷凍食材」。（翻攝自臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」）

等到料理上桌後，原PO先是發現有一半海沙蝦很難剝殼，不像是新鮮海鮮，後來吃到花蟹時發現肉質很粉，才驚覺不對勁，於是偷偷詢問代客料理的餐廳，業者竟說拿到的是「冷凍海鮮」；質問老闆娘後，對方來強調絕對是新鮮的，還說騙人的話就被車撞死，後來甚至給原PO兩隻大花蟹，原PO拒收、堅持對方要認錯道歉，店家最後才坦承拿「死螃蟹」料理。

原PO事後再次找上代客料理業者，業者證實當時店家拿來的螃蟹「已殺過」，殼已剝開、鰓已拿掉、身體是冷凍的，且當下蒸出來的味道也很不對；原PO說當天花了4300元加1千料理費竟是這種品質，目前已委任律師處理提告，希望曝光此訊息抵制該店家，讓不肖業者記取教訓。