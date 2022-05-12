快篩「捅鼻孔」的方式要正確！有男子在臉書分享自己被老婆「捅鼻孔」，只見男子老婆拿著棉花棒往鼻孔裡插，男子表情也越來越皺，嘴巴也大張，甚至還想用手去撥開，直到男子老婆將棉花棒拿開，男子才如釋重負雙手摀緊臉部；網友一見笑歪「下手沒在猶豫的」，不過有網友認為這樣是錯誤的方式很危險。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1段12秒影片，他請老婆幫自己「捅鼻孔」做快篩，哪知道被老婆捅太深，讓他抱怨「老婆根本再報仇」；影片中男子被老婆「捅鼻孔」做快篩，只見男子面部表情越來越皺，棉花棒也越來越深，男子不僅臉皺，嘴巴大張，甚至還想出手去撥棉花棒，直到男子老婆將棉花棒拿出，他舉起雙手摀面。

男子分享被老婆「捅鼻孔」影片，網友看完笑稱「做完直接CPR」。（翻攝自臉書爆怨公社）

影片一出，網友紛紛留言表示「下手沒在猶豫的」、「插到腦子去了」、「這時候一直問對方到了沒，特別對味」、「想領，配偶的保險金嗎」、「覺得快捅到眼睛了」、「我看5次笑到黑姑」、「夫人不要」、「今日最好笑」、「這個做完直接CPR了啊」、「怨氣很重的那種」。

不過也有網友質疑原PO老婆「捅鼻孔」方式，「不是跟臉垂直，怎麼向上45度？」、「錯誤方式！真的很不ok」、「超危險的欸 很不好笑」、「還沒確診 先被錯誤角度弄死」、「方式錯誤了 不能往上，要平行進去」、「這角度是要捅黏膜還是腦漿？」。