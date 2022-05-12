有「印太沙皇」之稱的美國國安會印太事務協調官坎貝爾於5月11日接受美國和平研究所特別顧問麥艾文訪問時重申，美國對台政策並未改變，不支持台灣獨立，「一中政策」仍發揮作用。

美國總統拜登將於5月12日至13日在白宮接待東南亞國家聯盟（東盟）領導人，參加美國東盟特別峰會。此次峰會之前，白宮發佈了《印度太平洋戰略》，該戰略強調美國支持一個強大、獨立的東盟。隨著該地區應對氣候變化和COVID-19 等全球衝擊以及應對地緣政治緊張局勢，美國正在尋求深化與東盟的合作，共同努力增強東盟的抗災能力。

5月11日，美國和平研究所特別顧問麥艾文（Evan Medeiros）與美國國安會印度太平洋地區總協調官坎貝爾（Kurt Campbell）就特別峰會的目標以及與東盟更密切合作的機會進行了對話。

麥艾文問說，美國國務院官網更新美台關係的論述，是否代表美國調整對台政策？坎貝爾表示，政策沒有改變，也保持一致。麥艾文繼續問，如果說美方不支持台灣獨立，是否正確？坎貝爾答覆，「這是正確的，一中政策仍發揮作用。」

美國國務院上周更新官網「美台關係」網頁的「現況簡報」（Fact Sheet），移除了舊版中「台灣是中國一部分」等相關敘述，也不再提及「美國不支持台獨」，且在闡述美國的「一個中國」政策部分，將《台灣關係法》置於美中三個聯合公報之前，並納入「對台六項保證」，引起了廣泛注意。美國國務院、美國在台協會（AIT）均表示，美國的一中政策並未改變。