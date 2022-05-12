烏克蘭派出Su-27低空轟炸蛇島傳出大有斬獲，也多次使用TB2無人機襲擊島上的俄軍，以及前來補給的登陸艇、快艇。媒體人吳子嘉認為，烏克蘭在蛇島之戰掌握100%的空優，烏克蘭也藉此做了一個演示給大家看：它也能夠這樣打俄羅斯，因此若俄羅斯的大型裝甲車及火砲部隊，沒空優掩護的話，就會處於挨打的局面，接下來恐會兵敗如山倒。

吳子嘉9日在《關鍵時刻》節目中認為，俄羅斯現在並不是從烏東撤離的問題，而是最後連克里米亞、烏東恐怕都會丟掉，而日本也稱俄非法佔領北方四島，所以俄羅斯可能要擔心連北方四島也會丟掉，因此，整個牽動是非常大的範圍。

吳子嘉接著表示，以俄烏戰爭的技術上而言，烏軍在蛇島作戰的模式，是小型攻擊，就是要跟大家宣告它完全可以掌握空優，也就是烏克蘭完全可以在蛇島這個攻擊中，掌握100%的空優。烏軍的情報多準呢？可比如打地面標的，但不是去打火車站，而是打軍事設施，烏克蘭藉此做了一個演示給大家看，它也能夠這樣打俄羅斯。

吳子嘉認為，烏軍若能這樣去打俄羅斯，在其他特定範圍之內，一樣的攻擊模式，都沒有問題了，因此，俄羅斯地面部隊中的大型裝甲車及火砲部隊，若沒有空優掩護，就會處於挨打的局面，接下來恐會兵敗如山倒。