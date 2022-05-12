新冠疫情大流行已逾2年，其中疫情最嚴重的美國因感染新冠病毒死亡人數日前突破百萬，為全球最高。據美國官方數字顯示，在與病毒共存政策下，新冠肺炎死亡已成為美國第3大死因，新冠死亡人數接近美國在兩場世界大戰中死亡總數的2倍。最新醫學研究也指出，如果中國放棄嚴格的清零政策，預估在6個月內將導致近160萬人死亡，其中3/4將是60歲以上未接種疫苗的老人。

《富比世》報導，美國華盛頓國家大教堂於5月9日敲鐘1000次，悼念在新冠疫情中逝去的100萬個亡靈。美國新冠疫情死亡人數大約是近10年季節性流感死亡總數的3倍，相當於過去40年因艾滋病毒死亡的總和，也接近美國在2場世界大戰中死亡人數的2倍。目前排在美國之後的是巴西、印度與俄羅斯，但是專家認為，美國與這些國家一樣，有些數字沒有被統計到，真實的死亡數據可能更多。

美國華盛頓國家大教堂於5月9日敲鐘1000次，悼念在新冠疫情中逝去的100萬個亡靈。（圖／美聯社）

美國自新冠疫情大流行至今的感染總數約有8千2百多萬，數個月來Omicron感染人數已有下降，但近期新的Omicron亞型毒株又在美國東北部與西岸的加州出現反彈，美國疾控中心（CDC）也正密切關注，他們希望把染疫總人數控制在1億人次以下。至於每日染疫死亡人數，目前大約還在500多人左右。

美國數個月來Omicron感染人數已大幅下降，但近期新的Omicron亞型毒株又在美國東北部與西岸的加州出現反彈，但疫情防控政策仍持續鬆綁，希望能有助於經濟復蘇。（圖／路透）

美官方數字指出，新冠肺炎已連續2年成為美國年度第3大死因，只比心血管疾病與癌症低，今年以來已有15萬人因此喪命。比較令美國人尷尬的是，美國不只死亡總數多，它的新冠死亡率（約10萬分之3）在全世界所有富裕國家中也是最高的。病亡者的族裔分佈也明顯有社會階層化影響，老年人與黑人、拉丁人等少數族裔死亡率較高，但亞洲人死亡率則偏低，只有黑人與拉丁裔的一半不到。

不少評論認為美國的疫情特別嚴重在於疫情早期的政策失誤，尤其是當時遇上了美國總統大選，讓疫情遭到政治化。即便是到現在，新冠疫情見諸媒體時也帶有濃厚的政治色彩，尤其是在涉及中國以及經濟問題時。美國與歐美等西方國家希望在疫情減緩後能讓經濟快速復蘇，但供應鏈中斷與物資短缺仍是復蘇的最大阻礙，焦點則指向中國的疫情清零政策。中國為了清零政策確實付出經濟上的重大代價，連帶影響了全球經濟活動，但北京認為疫情擴散可能造嚴重的社會問題，必須堅持清零政策，否則將導致更大的災難。

大陸面對Omicron仍嚴格執行清零政策，包括上海、北京等許多大城市的居民生活與經濟活動都受到嚴重的影響。圖為西安市民排隊做核酸檢測。（圖／中新社）

最近一項由上海復旦大學、華山醫院與美國國家衛生研究院和印第安納大學共同進行的大型研究，發表在《自然─醫學》（Nature Medicine）期刊上接受同儕評艦，該研究針對疫情「清零政策」以及「與病毒共存」建立模型，並以已知的實證數據進行模擬推演，獲得的結果認為：如果中國放棄清零政策，在「完全躺平」的最糟狀態下，Omicron疫情會在6個月內造成近160萬人死亡。

研究設定3項影響疫情的變數，包括疫苗接種（尤其是60歲以上的老人）、抗病毒藥物與疫情封控措施。根據模型推演的數據顯示，如果中國在防疫上「完全躺平」，即放棄上述3項防疫措施，對Omicronm完全不設防，中國預計會有超1.12億人感染，510萬人需要住院，270萬人需要住進重症病房，以及近160萬人死亡。其中，大約有3/4的死亡病例將會是60歲以上未接種疫苗的老人。

上海封城後經濟活動受到嚴重影響，但中國仍堅持嚴格的動態清零政策。圖為封城時空無一人的上海外灘。（圖／中新社）

此外，這場疫情高峰期間將有157萬呼吸道疾病患者需要佔用病床，這一數字大約是中國現有呼吸道疾病床位(310萬)的一半。但是，疫情高峰期需要100萬張重症病床，則遠遠超出了中國現有6.4萬張重症病床的容納。研究人員估計，重症病床短缺的困境大約要持續44天才能緩解。

研究認為，3大防疫措施都有遏制疫情的作用，但必須3管齊下才能將疫情衝擊降到季節性流感（每年死亡8.8萬人）以下，這才是中國防疫政策可以接受的範圍。其中老年人疫苗接種率要能達到97%，還要能供應半數以上輕症者抗病毒藥物，如果還做不到這2點，就必須採行嚴格的封控措施，才能避免醫療體系崩潰。

採行嚴格的清零政策代價很大，不只重創經濟，也造成更多社會與民眾生活問題。中國是否能將這個政策持續下去，要做到什麼程度，全世界都非常關注。圖為上海的隔離方艙內民眾進行核酸檢測。（圖／新華社）

不論是西方的「與病毒共存」或是中國的「動態清零」，疫情發展的前景仍未明朗，但般情造成的各種社會救助問題已經極為巨大，例如失業問題、兒童與老人失去照護的問題、心理創傷等各種疫情後遺症（例如複雜的「長新冠」症狀），這些陸續浮現的社會問題都需要大量的資源才能解決，必須盡快以政府與民間共同的力量介入，才能避免疫情造成的次生性社會問題災害成為另一場更大的風暴。