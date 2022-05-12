高雄1名少女小芳（化名）2年前與林姓男友談分手，當晚心情鬱卒與朋友唱歌買醉，醉倒後朋友找來林男，讓林男帶小芳回她家，沒想到林男竟帶回自己家，當晚2次性侵對方，小芳一早醒來後迷迷糊糊地回家，洗澡時發現下體流出白色濃稠精液，追問才得知自己遭性侵，一狀告上法院。

判決書指出，小芳在2年前9月18日與23歲的林姓男子談分手，隻後心情不好下與友人相約到1間KTV喝酒消愁，但過程中喝到不醒人事，朋友找來林男幫忙載回家，但林男沒將小芳載回她家，而是載到自己家，趁小芳熟睡時，半夜3點先是將她衣服脫光性侵一次，早上6點又再度性侵。

小芳酒醒後雖發覺自己在林男家中，但宿醉嚴重、意識不清下只想趕快回家，回到家後洗澡發現「下體流出白白液體」，才驚覺是精液，氣的質問林男是否侵犯她，林男才坦承有發生2次關係，小芳最後氣得報警；男子在法庭上辯稱第1次小芳熟睡，但第2次時小芳已經睡醒，屬合意性交。

法官一審仍依2項乘機性交罪，合併執行刑3年8月，案經上訴，小芳控訴林男犯後無悔意，且林男母親還稱是她主動去林男家，法官認為林男已坦承所有犯行，且後續雙方仍有互動，代表小芳有一定程度諒解，最後改判執行2年、緩刑5年，條件是提供義務勞務200小時及接受法治教育課程5場次。