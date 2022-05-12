許多平民料理都會使用勾芡來增加口感，吃起來更美味，但不少人對太白粉卻步，認為有健康疑慮。就有一名女網友詢問有什麼東西可以取代太白粉來勾芡，釣出許多資深主婦，答案幾乎一面倒都是「蓮藕粉」。

女網友在臉書《家常菜》PO文詢問「請問大家都用什麼勾芡，常聽說用太白粉不健康」。文章曝光後隨即有許多資深主婦出面推薦蓮藕粉：「當然是蓮藕粉」、「蓮藕粉，更稠味道還更好」、「唯一推薦蓮藕粉」、「當然是蓮藕粉，比較好吃，熱量還比太白粉低」、「用蓮藕粉負擔不重，而且可以保護支氣管」。

此外也有部分網友推薦山葵、地瓜粉、金針菇等答案：「蓮藕，山藥，馬鈴薯」、「秋葵，切一切丟進去就知道了」、「金針菇打成泥也行」、「玉米粉、地瓜粉都比太白粉軟」、「用來用去還是玉米粉最好」、「我煮肉羹都用白木耳，因為兒子不愛太白粉勾欠」、「去親戚家吃飯，他們家使用白木耳，另外南瓜跟山藥應該都可以」。

許多網友都認為太白粉不健康，原料樹薯帶有有毒物質，甚至有「連蟑螂都不吃」的流傳，對此食藥署也曾特別PO文闢謠，澄清新鮮樹薯塊根確實含有微量毒性，食用後會引發噁心、嘔吐、腹瀉甚至呼吸衰竭等副作用，但市面上的樹薯粉皆已經過多道程序加工，毒性已被去除，並不會對人體產生危害。