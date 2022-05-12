家中停電的網友查詢台電後，官方指出是線路設備故障。(圖／PTT)

台灣今年停電事故頻傳，303大停電更有地區一停就超過12小時，今天才剛換日期就再度傳出停電事故，永和網友PO文表示住家突然停電，PO文之後不少當地人也證實此事，更有人苦中作樂，揶揄「這次又是什麼動物」。

網友今天(12日)凌晨12點40分在PTT八卦版PO文「永和停電」，表示自己打電動打到一半突然一片黑暗，諷刺「這次是哪隻小動物要背鍋？還是有誰剪電纜？」，但也表示自己才剛PO完文就復電。雙和版也有人PO文中正路一帶停電。

文章PO出後，立刻有許多中和、永和網友紛紛反應：「永和停一部分 我家這排停隔壁排沒停」、「我家停了，外面全都是發電機的聲音」、「環河西路沒電中」、「社區發電機好吵睡不著」、「景安站旁邊大樓都黑的」、「四號公園附近 路燈沒亮 但我看住戶燈還亮著」、「頂溪這邊也停電，電剛剛才來」、「信義路也沒電，範圍好大」、「頂溪停電還沒來」，直到一小時後，才陸續恢復供電：「停了一個小時電終於回來了」。

有網友貼出台電查詢結果，官方指出00:38接獲停電資訊，原因為線路設備故障，即刻派員搶修，將在凌晨4:41全面復電。