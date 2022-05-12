藥師想跳槽去台積電！1名擔任藥師的網友說他目前年薪80萬，這幾年看到不少高中同學到台積電工作，年薪破200萬，都已看房看車，他非常羨慕，他說自己有化學背景，到台積電工作也都要重學一遍，問網友推薦跳槽嗎？多數網友認為藥師工作穩定，台積電工作高壓且勞心勞力，要原PO別想不開。

該網友在PTT發文表示，他從藥學系碩士畢業後，目前已擔任藥師，年薪約80萬，這2年來看到高中同學在台積電工作非常羨慕，3年下來年薪已破200萬，已在看房看車，「藥師幹一輩子除非自己開藥局，不然幾乎不可能達到」，此外他的家人是化學系碩士，目前也已在面試台積電。

擔任藥師的網友說不少高中同學到台積電工作，年薪破200萬，都已看房看車，非常羨慕，問網友推薦跳槽嗎？網友認為藥師工作穩定，要他別想不開。（翻攝自PTT）

該網友說藥學系也有化學背景，卻很少有人去台積電，他認為進去台積電，工作內容都要再學一遍，「想說趁我還年輕、肝還新鮮，進去操一下賺買房基金，不知道有沒有機會呢？」其他網友紛紛勸他別想不開，藥師工作穩定，台積電則是相當操，「（藥師）做到70歲還在賺，（台積電）同學60歲就去見上帝」。

也有網友說「傻了嗎，台積裡面的東西根本帶不走，藥師去哪都有人要，工作要看能不能做得久做得穩」、「你藥師一言不合離職去外面玩個十年回來，那張證照還能用，你GG離職玩個十年回來只能中年失業」；有人則說原PO可以試試，「大不了回來繼續當藥師」、「賺到第一桶金後用牌照開業養老，超讚」。