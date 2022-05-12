嘉縣某醫院公告禁止院內醫護下班聚餐，違者將提報至院長室懲戒。 (圖／靠北護理師)

台灣本土疫情嚴峻，過去7天平均每天新增近4萬人，醫療量能瀕臨崩潰，讓各界相當不捨醫護人員，但嘉義某醫院近日卻發出公告，要求院內同仁下班不得聚餐，遭網友截圖爆料，引發軒然大波。

網友在臉書《靠北護理師》PO出截圖，截圖中可以看到，位在嘉義縣的某醫院，11日發出公告，表示奉指揮官指示，要求院內的醫護人員禁止共餐飲食，下班後也不得聚餐，若有違規者將提報至院長室進行懲處，強調院內防疫規定是依疫情程度與中央疫情指揮中心規定滾動調整。

截圖曝光引發網友熱議，不少人為該院醫護打抱不平，大罵院方沒良心：「指揮中心不禁內用，你醫院先禁止聚餐，好大官威」、「有強制罪的嫌疑」、「總統說要正常生活耶」、「乾脆叫醫護都用鼻胃管進食裝尿管上班好了」、「還叫到院長室咧，是在念小學嗎」、「院長比衛福部長還大的概念」、「不可上班共餐可理解，但下班也要管住海邊？」、「集體罷工啊，看是你們會被懲罰還是院長會先出事」、「腦殘規定」。