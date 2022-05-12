曾為香港電影做賭術指導的「安迪老師」郭安迪，因肺腺癌四期病逝，享壽60歲，他被譽為香港千王之王，更是魔術師劉謙、粘立人的啟蒙老師，10日他女兒在臉書表示，希望「我們一起笑著與他說再見。」

郭安迪老師被譽為香港「千王之王」，國際魔幻大師，曾是周潤發、周星馳等主演的賭片中的御用「替手」，他的女兒10日下午在臉書發文指出，父親郭安迪因肺腺癌四期，化療不治，於2022.5.10 (星期二) 11:30，廣州安詳辭世。文中指出，郭安迪一生貢獻於魔術界，致力於將歡樂給大家，「如果你認識我父親，歡迎留下你們的合照，並留下祝福的文字，我們一起笑著與他說再見。」

郭安迪女兒在臉書通知朋友一起送別父親。(圖／臉書)

消息傳出後引起圈內不捨與哀悼，魔術師粘立人得知後透露，「安迪老師對我來說亦師亦友，且當安迪大哥從香港回到臺灣第一個聯繫人就會是我，當時我總是倍感榮幸，祈禱安迪大哥一路好走、在天堂快樂的變魔術。」

安迪老師曾為一句不越黃河心不死，而表演出高難度的飛越黃河魔術。他在黃河的壺口瀑布旁，上演了飛越黃河秀，同時在現場隨機找來一男一女觀眾，接著三個人蒙在黑布裡，便像箭一樣短短3秒鐘就飛了過去，非常不可思議，造成轟動。