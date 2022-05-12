【愛傳媒葉毓蘭專欄】國防部在5月6日公告，自7月1日起，退伍袍澤或遺族定期退除給與給付金額調高2%，但是這陣子物價指數CPI持續攀高，其中主副食物價的漲幅更是驚人。

甚至有些退伍軍人反映，此次的調整，排除主食代金、月補償金等等，非常的不合理，已經完全無法抵擋通膨的壓力。

雖然這是國防部的公告，但後續由退輔會及退撫基金執行發放退休俸，今天在外交及國防委員會，我請退輔會馮世寬主委責成業管向國防部瞭解後，一週內提交書面說明資料，以解消退伍軍人的疑慮。

另外，依現行規定，退伍軍人支領退休俸必須等到物價指數累計到達5%或每4年檢討一次，本次7月份的退休軍公教人員退休俸的調整，是因為剛好屆滿4年，所以政府才做檢討調整，這是非常不符合現況的規定。關於退休軍公教人員退休俸的調整時點，我準備提案修法，應依「每季」的物價指數達到某一指標時，就加以檢討，退輔會馮主委也認為這個想法非常好。

作者為立委、前警大教授

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