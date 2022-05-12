本土Omicron變種病毒疫情大爆發，新冠肺炎確診人數昨（11日）新增5萬7216例。總統蔡英文昨在臉書貼文提到，從國外疫情的發展經驗來看，世界主要國家都歷經確診人數高峰，後續會趨緩、逐漸回到疫情前的正常生活，而台灣也正處在這最後的關鍵時刻，不過在這個期間，確實對很多的民眾來講，也面臨到心理的衝擊，跟調適的問題。此說法引來趙少康小編現身留言嗆「我們絕對支持陳時中去選市長」，意外引發網友討論。

蔡英文臉書貼文談到，我們要逐漸走向一個新的階段，同時也讓關鍵的階段能夠順利走完，所以我們也逐步往正常生活來邁進，面對許多措施的調整，以及生活上的種種不便，在心理上難免會有不安和焦慮。所以在這個時刻，包括我自己在內，我要請我們全體黨公職，把自己也當作防疫團隊的分身、助手，隨時補位，隨時幫忙，一起動起來。

對此，趙少康小編也現身該貼文底下留言「我們絕對支持陳時中去選市長！！！因爲我們需要ㄧ個不打嘴砲的防疫指揮官」。該留言曝光後也引發近百名網友留言，有人說「不要害台北市欸」、「民進黨治國，已經鬧成國際笑話了」、「拜託，台北需要一個務實，誠實的市長，陳時中還是去其它地方選吧」。

另外，總統的說法引發網友在《Yahoo新聞》熱烈爭論，有超過五百則留言，有人說「能預測卻沒佈署這是 ? 玩弄還是騙 ? 還是…」、「這不是口號治國，什麼是口號治國」、「藥沒買夠？BNT兒童疫苗？怎麼共存？」「缺口罩，沒疫苗，排快篩，回家等通知就是民進黨的政績」、「馬拉松才跑不到十分之一，以為跑過半了，我的老天爺，台灣人自求多福」。