氣象專家吳德榮表示，今日起午後易有局部陣雨或雷雨機率，明日起到下周一，連續4天因首波梅雨季滯留鋒徘徊影響，中部以北、南部山區有局部陣雨或雷雨機率，尤其是周六到周一雷雨範圍擴及全台，屆時可能會有致災性降雨，氣溫也會下降到16度，直到周二、三天氣才會恢復晴朗穩定，但到下周四又將轉為多雨的天氣型態。

吳德榮今（12）日於《三立準氣象‧老大洩天機》指出，今日鋒面逐漸接近，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，要注意也會有較大雨勢，各地平地氣溫為北部21至31度、中部21至33度、南部22至34度、東部20至34度。

吳德榮表示，明（13）日至下周一（16）日首波梅雨季滯留鋒徘徊，明日中部以北、南部山區有局部陣雨或雷雨機率，周（14日）六至下周一範圍擴及全台，要注意防範中、小尺度對流系統所伴隨的劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨及累積的致災性降雨。各地氣溫也會逐日下降，明顯轉涼，北台微冷，下周日北台高溫降至20度左右，下周日晚間至周一清晨、下周一晚間及周二清晨，北台最低氣溫會降到16度左右，提醒民眾要注意。

吳德榮說，下周二、三（17、18日）受滯留鋒南移至巴士海峽，各地晴朗穩定，白天氣溫明顯回升，但下周四（19日）起滯留鋒又逐漸北移，下周五（20、21日）台灣再度受滯留鋒影響，將轉為多雨的天氣型態，不過，期末的模擬，各國模式並不完全一致、且皆持續調整，需繼續觀察。