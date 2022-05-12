面對年底桃園市長選舉，民眾黨確定提名立委賴香伶，藍綠人選擇尚未出爐。不過，表態要參選的國民黨羅智強昨（11日）已辭去北市議員一職，他說，理由只有一個，就是「告訴所有人，桃園市長我一定要贏」。同黨議員游淑慧昨也在臉書發表感想，她說，「我相信台北到桃園的路沒有這麼遠、也沒這麼難走」。

羅智強昨在臉書談到，拆下了辦公室的名牌，象徵一個工作段落的結束，不否認是下了十足十的決心，辭去台北市議員的工作，理由只有一個，告訴所有人「桃園市長，我一定要贏」。

對此，游淑慧表示，「對於智強，我相信台北到桃園的路沒有這麼遠、也沒這麼難走。有波折、但不挫折！最重要的是，希望有更多人陪他一起走。」對此有網友則是留言表示，「好人不寂寞！加油」、「桃園人挺羅市長」、「淑慧議員真的是有情有義，女中豪傑」、「我桃園的朋友說:羅智強是我很看重的一個人!沒問題啦」。