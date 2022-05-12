民進黨立委高嘉瑜近期為快篩試劑議題，與衛福部部長陳時中隔空互槓，引發黨內同志不滿。高昨日（11）刊出海外輸入快篩鬆綁新規定，卻在文章開頭寫道「衣沾不足惜，但使願無違」，引用魏晉南北朝詩人陶淵明〈歸園田居〉中的著名詩句，諷刺蔡政府意味濃厚，引發網友熱議。

高嘉瑜昨日在臉書發文道「衣沾不足惜，但使願無違」，並強調海外輸入快篩鬆綁新定發布後，大家「快篩買起來！」也呼籲大家，國外有快篩試劑準確度排行，大家購買前要多比較。

高嘉瑜同時詢問大家：「唾液快篩有推薦嗎？在線等。」此話正好與她先前曾在臉書發文，呼籲政府趕緊開放、引進使用體驗更舒適、便利的唾液快篩試劑相呼應，當時高的言論也引發外界討論，此時再提似意有所指。

此文發出後獲得超過2000個讚、超過330則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「很佩服你的接地氣」、「嘉瑜又不乖了，小心晚點又被阿中嗆喔！」「謝謝嘉瑜委員，為民眾不遺餘力的爭取，希望可以充沛供給民眾所需，感謝委員辛苦了！」「好立委，還有血氧機跟製氧機也應該免申請供自用一人限一個」、「真心感謝高委員，謝謝妳在疫情之下真正在做為民喉舌的事情，我們對您的見義勇為深表敬佩！」「欠罵的政府，連自家人都看不下去」。