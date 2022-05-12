櫃檯買賣中心審議通過宏碁資訊(6811)上櫃案。

宏碁資訊主要係提供雲端及大量軟體服務、應用開發及其他軟體服務、與加值產品等銷售，董事長為陳俊聖，推薦證券商為台新綜合證券、凱基證券、群益金鼎證券及國泰綜合證券，申請時資本額3億6449萬元；宏碁資訊110年營業收入為62億367萬5千元，稅後盈餘為2億8379萬8千元，每股盈餘為7.72元。