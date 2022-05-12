不斷更新》阻俄攻勢 烏克蘭1天內至少炸斷2浮橋 07:572022/05/12 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北頓涅茨河（Siverskyi Donets River）的資料照。（達志影像/Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Does the below photo suggest they had three pontoon bridges in one location? Help explain concentration of armour? Would explain 🇷🇺 accounts of 4 bridges (one other further up river). pic.twitter.com/1ygl1lb0CC— JT (@JT_Wirral) May 11, 2022 烏克蘭炸毀俄軍在北頓涅茨河（Siverskyi Donets River）上的浮橋 訂閱影音： 中時新聞網 0736:烏克蘭部隊為了阻止俄軍跨越北頓涅茨河（Siverskyi Donets River），24小時內炸了比洛霍里夫卡（Bilohorivka）村附近的兩座浮橋。 據CNN新聞網報導，地理空間情報公司黑天（BlackSky）5月10日的衛星照中可以看到，在烏克蘭砲轟相關區域後，俄軍橫跨北頓涅茨河浮橋的狀況。此外，社群媒體上畫質不清的無人機錄影也顯示，烏克蘭部隊轟炸浮橋後，橋身半沉的狀況，而CNN經由地理定位，證實了影片的真實性。 40架F-16！土耳其助烏抗俄翻身 可望獲美軍售 美援烏對台自走砲產線造成排擠？它們有話要說 #俄羅斯 #烏克蘭 #衛星照 #浮橋 #炸斷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不斷更新》俄軍干擾 歐洲倒楣 烏要中止俄部分天然氣輸送 08:012022/05/11 國際 《國際產業》卡1/3輸歐天然氣 烏克蘭：俄羅斯惹得禍 12:382022/05/11 財經 頭條揭密》俄曾計劃售台Su27戰機與基洛級潛艇惹怒北京 05:132022/05/11 政治 馬克宏會晤蕭茲 宣示全力支持烏克蘭 04:102022/05/11 國際大事 拜登處理俄烏戰爭「超危險」 CNN：這領袖60年前警告過 23:322022/05/11 國際 不斷更新》俄烏戰爭殘酷 德總理曝：這苦果延續百年 19:232022/05/11 國際 時論廣場》台灣應拒絕烏克蘭化（周陽山） 20:042022/05/11 時論廣場 楠梓、橋頭規畫科技實驗中學 綠委促科技部盡速落實 18:092022/05/11 生活 普丁閱兵演說埋伏筆？港媒預言驚人結局：歐洲要慘了 14:442022/05/11 政治 國戰會論壇》普丁「小」閱兵 求安內維穩（蕭衡鍾） 16:242022/05/11 海納百川 俄烏衝突中的網路戰 推特假帳號激增 21:492022/05/11 國際 烏克蘭獨立後首位總統克拉夫朱克過世 享壽88歲 11:392022/05/11 國際 俄Mi-28殘骸又現 俄烏戰爭以來第三架 機頭面目全非 10:472022/05/11 軍事 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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