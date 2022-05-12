Does the below photo suggest they had three pontoon bridges in one location? Help explain concentration of armour?

Would explain 🇷🇺 accounts of 4 bridges (one other further up river). pic.twitter.com/1ygl1lb0CC — JT (@JT_Wirral) May 11, 2022

烏克蘭炸毀俄軍在北頓涅茨河（Siverskyi Donets River）上的浮橋

0736:烏克蘭部隊為了阻止俄軍跨越北頓涅茨河（Siverskyi Donets River），24小時內炸了比洛霍里夫卡（Bilohorivka）村附近的兩座浮橋。

據CNN新聞網報導，地理空間情報公司黑天（BlackSky）5月10日的衛星照中可以看到，在烏克蘭砲轟相關區域後，俄軍橫跨北頓涅茨河浮橋的狀況。此外，社群媒體上畫質不清的無人機錄影也顯示，烏克蘭部隊轟炸浮橋後，橋身半沉的狀況，而CNN經由地理定位，證實了影片的真實性。