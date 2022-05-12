當年因接演《家有仙妻》、《空中小姐》等夯劇而走紅的女星何如芸，外型甜美又有氣質，如今離婚復出演藝圈，近年接演本土劇，演技仍不生疏，讓她再受青睞，戲約不斷，經常在社群分享工作花絮與生活的何如芸，近日卻有些身體上的困擾，透露前幾天拍完戲，回家突然無法蹲下，就醫後竟被告知，是當年懷孕所留下的傷害。

2003年何如芸在演藝事業正盛之際，選擇嫁給花蓮美侖飯店董事王敏錡，隨即毅然淡出演藝圈，扛起生子壓力，做了10多次試管嬰兒療程終於生下2個兒子，但為了拚女兒，她最終做了25次，艱辛到醫生都看不下去苦勸她停止，而這段婚姻在16年後觸礁，何如芸於2019年訴請離婚，官司纏訟至今未了，她則是在斷開豪門媳婦身分後，終於重拾最愛的演員身分。

如今何如芸比起當貴婦，忙著工作、拍戲甘之如飴，但現實上卻遭逢困境，她昨天(5/11)po文透露，星期一時拍了一場外景，回家後竟不能蹲下，急忙就醫檢查，「原來是韌帶受傷，裡面發炎積水，難怪覺得左膝蓋比右膝蓋粗壯些」。

致病原因讓她感到相當驚訝，醫生表示：「女性因為曾有過懷孕的負重，所以膝蓋內側承受極大壓力，而我的大腿肌力不足，連帶膝蓋更吃力」，她照了膝蓋超音波，顯見韌帶邊緣不規則，表示曾反覆受傷，「就像一個人忍耐已久終於爆發！」。

對於傷勢處理，何如芸吐露要打針在韌帶上，而自己是一個超能忍痛的人，但打這針是真的痛，晚上得吃止痛藥才能睡，苦喊：「真的不要再羨慕我的小鳥腿了啦！真的中看不中用啦！我的大腿肌肉真的很難練⋯」。