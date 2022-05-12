高雄輕軌深夜又被撞！昨晚11點23分，輕軌末班車完成載客後，空車要回前鎮機廠途中與機車發生擦撞，所幸車上無乘客，並沒有影響營運，而機車騎士則是擦傷送醫，但不到半年，這已經是輕軌第8起事故。

輕軌列車11日晚間23時23分從C14哈瑪星站上行往C15壽山公園站站間，於鼓山一路與五福四路路口與機車發生擦撞，司機員立即緊急停車，機車就卡在輕軌車投下，由於該列車為回收機廠的空車，車上沒有乘客也沒影響正線營運。

輕軌與機車發生碰撞。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

該名女騎士手腳有輕微擦傷，由救護車送往醫院。高捷公司表示，初步判斷為機車未遵守交通號誌燈號，從鼓山一路右轉疑似闖越紅燈進入五福四路，擦撞輕軌列車左前方車頭，造成局部損傷，經警方現場鑑識完畢，事故列車已可移動，詳細受損狀況須待回廠進一步檢修。

但該件已經是輕軌今年第8件事故，後續如果警方確定肇事責任為機車違規，高捷公司將會進行求償。高雄市政府捷運工程局與高捷公司呼籲用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，勿違規搶快，以免發生事故，不但有損害賠償問題和交通違規罰款之外，視情節狀況也有可能以公共危險罪論處。