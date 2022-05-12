藝人沈建宏日前快篩出現陽性，趕赴淡水馬偕醫院做PCR篩檢，結果出爐呈現陽性，他也在臉書公布確診一事，昨（11日）再度發文透露根本排不到線上看診，接著曝光與診所對話截圖，只見對方表示不是不想看診，而是醫療量能早就不足，讓他不禁感嘆：「最後苦的是確診的人？」

沈建宏在社群曬出診所的對話截圖，他跟對方表示排不到線上看診，對此，診所醫護人員表示每天電話都被打爆，從早到晚還會收到病患傳來的數百封訊息，忍不住抱屈：「我們只是很努力的在為確診者治療，如果沒通知你，代表我們的量能早就爆掉了」，更撂下狠話：「要告就去告，我們也順便讓媒體知道現在有在做清冠一號公費診療的診所現況」。

沈建宏曝光與診所對話截圖，只見對方表示醫療量能早就不足。（沈建宏Kris 臉書）

最後，診所醫護人員揭露實情：「你以為我們不想幫你看診嗎？我們目前診治了300多位確診者，全都是加班在看診」，透露出醫療資源吃緊的窘況，沈建宏得知實情後忍不住感嘆：「扯，根本就無法線上看診，因為早就醫療量能不足，診所也無能為力，所以最後苦的是確診的人」。

沈建宏日前表示病毒不可怕，只是傳染力強，無須過度驚慌，或許剛開始會有點嚴重，但只要搭配藥物，休養個兩三天就會好很多，隨著疫情升溫，他也呼籲大家不要掉以輕心，繼續做好防疫工作：「戴好口罩、勤洗手、室內通風、保持人與人的距離」。