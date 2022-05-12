快篩試劑嚴重缺貨引起民怨後，衛福部食藥署終於在昨（11）日開放自用快篩進口無須申請，海關將直接放行通關，但也有部分限制，其中若使用非衛福部核准之EUA產品，其檢測結果不得作為防疫判斷依據，國民黨台中市議員黃健豪就公布有獲EUA的快篩產品清單，供民眾參考。

本土疫情升溫，政府準備的快篩試劑遠遠無法負荷民眾需求，儘管快篩實名制已在4月底上路，但仍有許多人搶不到，不少民眾在海外的親朋好友得知台灣狀況後，協助寄來在海外極為容易取得的快篩試劑，結果至少上萬劑被海關擋下，引發民怨後衛福部迅速研議，終於在昨日正式宣布開放便捷通關。

黃健豪在臉書表示，2020年疫情爆發之初，口罩也是管制品，許多口罩被海關沒收，引起民怨後才逐步開放，如今又是類似的狀況，讓他忍不住說「民進黨政府最荒謬的邏輯是，一邊管制進口，一邊說數量不夠所以很貴，同時又把訂單交給友好的公司，還搞特定品牌的配給實名制！」

而此次開放的個人自用快篩便捷通關彈性措施，目前僅開放至6月30日為止，期間無須繳納費用也無須申請專案核准，海關將直接放行，不過每人限制1次、不得超過100劑，且不得作為販售使用。

除此之外，雖然本次開放之快捷通關不限衛福部核准之EUA產品，但若使用未獲EUA核准的快篩，其檢驗結果不得作為防疫政策依據，黃健豪因此在臉書貼出有獲得EUA認證的快篩產品列表，讓民眾作為參考。

黃健豪怒批，「疫情指揮中心有權力、有預算，卻對疫情束手無策，但利用權力和法律來圖利和賺錢卻很有一套，根本就是謀財又害命！」