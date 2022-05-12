車市龍頭和泰車(2207)第一季獲利42.93億元，年減14.20%、季增21.17%，基本每股盈餘7.86元，相較去年同期9.16元減少，仍與去年第四季6.49元成長，並創下僅次於去年第一季的單季獲利次高紀錄。和泰車指出，大陸疫情封控、俄烏戰爭衝擊零件供應，車主交車時程最久恐拉長半年左右，直接衝擊獲利數字。

和泰車第一季營收611.72億元，季增8.33%、年減8.45%，稅前淨利66.18億元，年減9.69%、季增18.49%，本期淨利52.45億元，年減9.94%、季增19.18%，歸屬於母公司業主淨利42.93億元，年減14.20%、季增21.17%，基本每股盈餘7.86元，相較去年同期9.16元減少，仍與去年第四季6.49元成長，並創下僅次於去年第一季的單季獲利次高紀錄。

和泰車指出，大陸疫情封控、俄烏戰爭衝擊零件供應，車主交車時程最久恐拉長半年左右。由於缺車問題仍尚未緩和，加上進口車供應量減，目前累積車輛缺口已超過1萬台，進口車單價高、毛利高，該情況直接衝擊獲利數字。而國產車也受到零件短缺影響，加上原物料成本高水位，持續增加累積訂單反而不見得有利的狀況。

正因為疫情、戰爭、封控、缺車與零件短缺導致交不出車，和泰車今年首度取消經銷商業務代表的夏季銷售競賽，預估5-6月左右促銷優惠也會相對少，但仍會有零利率優惠，裕日車(2227)則評估維持銷售競賽。

和泰車4月營收184.18億元，年減12.1%、月減13.15%；1—4月營收786.81億元，年減9.08%。