小編今天（12日）精選5件不可不知的國內外財經大事。央行總裁楊金龍表示，未來央行調整貨幣政策主要考量三個因素，首先是國內通膨情勢及展望；其次是國內疫情升溫，對內需產業及民間消費的影響；第三是主要經濟體貨幣政策動向。預期央行每次調整的幅度以半碼較可能、最多1碼，屆時對房貸族恐造成衝擊。

【1】楊金龍暗示 6月可能再升息

中央銀行總裁楊金龍將於12日赴立法院專題報告，據央行提供給財委會的書面資料指出，去年國內物價已走高，今年俄烏衝突加劇全球通膨壓力，預測機構估今年台灣通膨率2.7％，雖較美、英、澳、歐等溫和，但「輸入性通膨壓力加劇」，央行基於維持物價穩定的法定職責，採取緊縮性貨幣政策立場。市場解讀，央行6月理監事會議再升息的機率高。

【2】八個月來首見下滑！ 美4月CPI年增回落至8.3％

受能源價格下跌影響，美國4月消費者物價指數（CPI）年增8.3％，增幅較3月創下的41年高點8.5％放緩，此為八個月來首度下滑。顯示美國通膨可能已觸頂，部分投資人認為這有助於緩解市場近日震盪。

【3】高盛提四理由 雙重降評台股減碼

台股正為保衛萬六大關苦戰、最大權值股台積電（2330）500元保衛戰壓力尚未完全消除，高盛證券策略團隊最新出手，點出四大理由，將台股投資評等由「加碼」、雙重降至「減碼」，不過，指數高點預期雖告別20,000點樂觀預期，仍有17,800點水準，潛在漲幅高達一成。

【4】對抗通膨 拜登：擬調降部分中國關稅

美國對中國加徵關稅期限將於7月屆滿，面對高漲的通膨壓力，拜登政府經一系列審查和辯論後，拜登於10日表態對中政策走向。拜登表示，美國或將撤銷部分對中進口商品關稅，並強調控制通膨是美國的首要任務。

【5】Fed官員直言 6、7月各升息2碼

在今年美國利率決策會議具有投票權的兩名聯準會（Fed）官員周二（9日）不約而同指出，為因應高燒不退通膨，將支持6、7兩月再度升息兩碼。美國總統拜登同一天發表演說時也力挺Fed，認為通膨是美國目前面臨的最大經濟挑戰，相信Fed將會做好他們的工作。