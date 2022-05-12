雲朗觀光集團旗下雲品(2748)受惠國旅與宴會內需市場復甦，2022年首季營運顯著回溫，稅後淨利0.67億元、每股盈餘（EPS）0.75元，雙創同期次高。面對疫情升溫干擾，公司對第二季營運審慎看待，同時重啟外帶料理服務、推出常溫禮盒，盼穩固餐飲營運基本盤。

雲品公布2022年首季合併營收5.44億元，季增8.74％、年增7.17％，回升至近5季高點、為僅次於2019年的同期次高。毛利率32.59％、營益率15.46％，雖低於去年第四季35.29％、17.29％，但優於去年同期27.58％、8.6％，雙創近3年同期高點。

雲品首季營業利益0.84億元，季減2.75％、年增達92.66％，帶動稅後淨利0.67億元，季減5.61％、但年增達1.45倍，均為僅次於2019年的同期次高，每股盈餘0.75元，低於去年第四季0.96元、優於去年同期0.37元。

雲品表示，首季針對旗下飯店住房、館外餐飲業務推出多元活動，刺激銷售動能來維持整體住房率與餐飲來客數。宴會事業方面，去年因疫情延後的訂單紛紛於首季回籠辦理，使宴會業績得以穩健回歸與成長。

雲品指出，首季宴會事業成長可觀察到「君品Collection」的分潤平台方式奏效，使營運淨利能穩健成長。未來將持續朝向委託經營方向擴大營運範疇，目前已有幾處據點正在洽談規畫中，發展重點將持續專注於高檔旅遊服務與物業管理。

雲品2022年4月自結合併營收1.36億元，雖月減達21.28％、降至近半年低點，仍年增5.58％，為僅次於2019年的同期次高。累計前4月合併營收6.8億元、年增6.85％，亦為僅次於2019年的同期次高。

雲品表示，4月初清明兒童連假住房暢旺，在追求高房價與服務品質前提下，有效提升日月潭雲品溫泉酒店住房收益。而台北君品酒店館內外宴會廳與君品Collection的宴會辦理在周末假日也近客滿，尤以新加入行列的「蘭克斯特」與「皇家薇庭」表現特別亮眼。

雖然4月中旬起受變種病毒疫情干擾，雲品即時反應、立刻重啟君品酒店外帶料理，包括頤宮片皮鴨、雲軒爐烤牛排與波士頓活龍蝦等全數強勢回歸，並首次推出頂級常溫雞湯禮盒，將受疫情影響的餐飲內用轉單為外帶料理，使4月營收仍得以維持穩健水準。

面對目前變種病毒疫情的不確定性狀況，雲品將繼續關注國內疫情動態，提供旅客安全無虞的消費環境。台北君品亦將在各節慶持續與雲朗選物平台推出更多外帶料理，盼將餐飲內用營收轉為外帶料理與常溫禮盒，以穩固疫情期間的餐飲營運基本盤。

鑒於台灣與疫情共存將有一段過度期，對旅遊與餐飲業將有直接影響，雲品對第二季營運維持審慎保守看待，將持續推出有創意、適當的產品及服務，使公司能穩定正常營運，並找出疫後服務業新模式，期盼產業在全球均與疫情共存後逐步恢復穩定。