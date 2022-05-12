繼友達(2409)之後，群創(3481)也跟進宣布現金減資，預計減資9.5％，每股退還股東約0.95元，董事會也通過去年盈餘配發，擬配發1.05元現金股利，合計股東每股將可拿回2元現金。公司表示，這次現金減資主要考量總體經濟及產業環境變局，平準化景氣循環波動對未來營運及財務結構、現金流的影響，並以彈性工具組合為股東創造穩定報酬。

群創實收資本額約1055.96億元，本次現金減資金額約100.32億元，減資比例約9.5％，每股退還約0.95元現金股款予股東，減資後實收資本額955.65億元。

群創2021年稅後淨利575億元，每股盈餘5.53元，董事會通過盈餘分配案，擬於本次現金減資前每股配發現金股利約1.05元，加計現金減資，股東可拿回2元現金。

此外，公司表示，基於維護公司信用、股東權益，並為激勵員工士氣、提升向心力、吸引優秀人才，董事會決議買回5萬張庫藏股，用於轉讓員工，預計買回期間為5月12日至7月11日，買回區間價格9.66～22.98元。

群創也公布第一季財報，由於受到傳統淡季的影響，加上俄烏戰爭、大陸疫情封城及通貨膨脹等影響，衝擊產業供應鏈造成原物料上漲，導致面板需求減弱。單季營收698.86億元，年減16.64％，毛利率降至12.27％，營業利益22.43億元，稅後淨利18.89億元，年減83.67％，每股盈餘0.18元，為6季以來新低。

第一季整體出貨面積662萬平方公尺，季減12.8％，液晶面板售價為每平方公尺372元美金。中小尺寸營收為115億元，季減26.8％；中小尺寸合併出貨面積68.94萬平方公尺，季減21.6％。

單季營收以產品應用別區分，可攜式電腦為37％，手機及商用產品為25％、桌上型螢幕為11％、電視為27％；以產品尺寸別區分，10吋以下為17％、10到20吋為43％、20到30吋為15％、30到40吋為5％、40吋以上為20％。