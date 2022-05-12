圓剛(2417)AVerMedia發佈網路攝影機系列旗艦機種PW515 4K自動對焦AI網路攝影機，PW515擁有媲美專業相機的影像品質，提供4K HDR的高動態範圍的色彩表現，並使用3DNR影像處理技術，即使在低光源環境，也能為視訊會議應用提供最清晰穩定的影像品質，同時PW515也是全球首款支援透過Intel 顯示卡啟用影像特效Intel Virtual Greenscreen的網路攝影機，並通過Zoom、Barco Clickshare的硬體認證，為商用等級的專業網路攝影機。

PW515搭載SONY 4K感光元件，提供最高4K30fps的清晰畫質，並使用了HDR和3DNR的影像技術，HDR（High-Dynamic Range）也就是高動態範圍成像技術，讓PW515可以拍攝出最還原明暗對比的影像，也讓影像色彩更為豐富鮮豔，3DNR影像降噪技術則能去除影像中的雜訊，透過HDR和3DNR技術，即使在光源不足，或有背光的環境下，PW515仍然能提供最高水準的視訊品質。

PW515同時提供了高達100度的超廣角視野，並且能逐度調整至65度，適用於多人及個人視訊，前款攝影機PW513搭載的AI人像追蹤功能，在PW515更進一步讓使用者可以透過手勢控制，直接啟用AI人像追蹤，鏡頭能跟隨並聚焦講者，讓講者能自由移動。

受益於其彈性的鏡頭廣角設定，PW515可以用於中小型會議室，也適合高階經理辦公室的個人視訊，提供媲美相機畫質的線上視訊和直播創作，四倍數位變焦可以讓清楚聚焦追蹤講者，同時維持視訊品質，同時內建立體聲麥克風，為直播視訊提供優秀的影音整合方案，通過隨插即用將安裝化繁為簡，讓任何企業或機構的小型會議室都能直接使用，也考慮使用者的個人隱私，提供內建鏡頭蓋。

PW515亦已經通過Zoom會議軟體和Barco ClickShare會議系統的硬體認證，成為專業工作空間的推薦設備，Zoom認證並不只說明PW515在Zoom軟體中能順利運作，更代表PW515經過嚴格的相容性測試，確保使用者可順暢的在Google Meet、Teams、Skype、OBS等主流線上串流軟體中使用；在與Barco Clickshare會議系統互相支援時，則可以讓會議系統與影音設備完全整合。

PW515可以與圓剛AVerMedia獨家視訊優化軟體CamEngine 4搭配使用，CamEngine 4提供了使用者最豐富的視訊客製化選擇，包含影像旋轉、鏡像翻轉、凍結畫面、AI取景和自訂的ePTZ鏡位設置，同時PW515也是首款可以透過Intel顯示卡優化CamEngine影像特效的網路攝影機，在搭配Intel 11代以後的顯示卡時，使用者可以透過CamEngine使用經過Intel處理器和顯示卡處理的背景模糊、背景更換的特效為有客製化、隱私需求的使用者，提供完整易用的方案。