臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

疫情持續升溫，昨日（11）新增57188例本土個案，較前天成長1成2；累計從2020年至今，國內總病例數正式突破50萬人。被問到疫情高峰何時結束，指揮中心指揮官陳時中表示，世界各國都有特定的數學模型、參考資料，「我們有些可以參考的就盡量參考」，引發網路熱議，網友痛批「這政府真長臉」。

針對這波疫情高峰是否會落在5月下旬，並在6月中旬結束？陳時中昨日在例行記者會上表示，大家都有特定的數學模型、參考資料，包括紐西蘭、新加坡、南韓、香港、日本的疫情都是我們所關心的，我們有些可以參考的就盡量參考，這都是我們重視的訊息。

隨著病例數增多，昨日本土新增60例中症、9例重症、8例死亡個案。從2020年至今，國內共累計50萬5455例確診、951例死亡。

陳時中的回應掀起討論，網友紛紛湧入《中時新聞網》等網站與臉書相關連結留言：「這種態度……這政府真長臉」、「都多少人確診、死亡了，還在『盡量參考』？真要蓋牌了啦！」「未來要準備蓋牌了嗎？」「一切都在算計中」、「顯然選市長較重要」、「台灣才多少人，每天那麼多人確診，真是領先全球」、「這個政府又給台灣人民長臉了，榮獲新冠確診數世界第一名」、「世界怎麼比得上台灣」。