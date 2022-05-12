離開主播台多時的蕭彤雯，除了照顧家庭外，她也相當關心社會時事，育有一雙兒女的她，非常關注新冠肺炎的疫情與相關政策，昨天(5/11)她語重心長po文，覺得如今的確診者相當辛苦，「早得晚得，都比現在這時間點得要好」。

面對台灣新冠肺炎本土疫情天天上萬，且數字還在持續飆升中，美女主播蕭彤雯相當有感觸，昨天她在臉書po文，表示「早得晚得都是要得的」這句話是正確的，但應該要改成「早得晚得，都比現在這時間點得要好」，認為現在的確診者真的很辛苦，「新聞報導裡的政策面，與染疫現場的實際面(不論醫院還是居家)，基本上是平行時空+多重宇宙」，透露包含自己跟許多身邊的親友，「不是忙著自救，就是忙著幫助需要的人」。

蕭彤雯認為最該做的，就是好好增強自己跟家人的內外防護，這有一個很大的好處，「還沒確診的我們晚一點染疫，就等於幫醫療人員減少一點點壓力」，而更重要的是，用保護自己不在這波疫情洪峰中確診，爭取到時間，得以在之後會有更多一點的醫療資源，也期盼確診者都能早日康復，回歸平安。

蕭彤雯也呼籲，非緊急、危急的狀況下，不要去急診，透露有些兒童確診初始發病，會出現高燒到40度、嘔吐、抽搐、翻白眼、昏厥癱軟等熱痙攣狀況，她自己朋友讀幼兒園的孩子就是嘔吐昏迷，到急診時心跳只剩40，「他們真的需要急診幫忙。請把急診量能讓給真正急需醫治的人好嗎～」。