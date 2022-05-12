台中一名單親媽媽相約李姓男網友見面，但李男要求同居被拒，竟拿出剪刀恐嚇女子，還硬上2次，女子遭軟禁近27小時才脫困，狂逃至便利商店尋求幫助，全案才曝光。案經上訴三審，最高法院駁回李男上訴，依妨害性自主與傷害罪，維持應執行9年6月。

判決書指出，單親媽媽小婷（化名）2020年3月間在臉書認識李姓男子，兩人相識一周後，於同年4月5日晚間5時許約在百貨公司見面，但過程中李男趁隙搶走小婷的機車鑰匙，晚間6時許結束約會後，李男逼小婷跟他回家且上樓，才願意返回鑰匙，但李男期間不斷逼迫小婷與他同居。

未料，小婷與李男上樓後，李男仍不願意交出車鑰匙，還以剪刀剪斷小婷的包包背帶，直至6日凌晨2時許，小婷放棄取回鑰匙，打算直接離去，李男見狀竟動手施暴，拉扯小婷頭髮與勒脖，將其摔在床上等，還拿利剪抵住其脖子，威脅「你走的話，要死一起死」、「要嘛就乖乖報警」等語，將小婷軟禁在房內。

事後，李男見小婷不再反抗，便強壓小婷硬上2次得逞，6日中午後，李男還搭載小婷至戶政事務所、髮廊等地，直至晚間7時許，因小婷傷重亟需去醫院治療，李男便搭載其至醫院，晚間8時許小婷趁李男上廁所時，趁隙狂逃至附近的醫療用品店與超商，在店員協助下報警，便聯繫友人到場，才順利脫困搶回一命。

刑事部分，案經上訴三審，最高法院認為原審無違誤，依妨害性自主與傷害等罪，應執行9年6月定讞；民事部分，台中高分院判李男須賠償150萬元定讞。