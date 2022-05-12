圓山大飯店即日起推出新一波住房優惠專案「5,888多重好禮住房專案」，標榜總價值6,500元的多重好禮一次給客人，平日入住再優惠300元、在房內享用雙人超值國宴寶盒、雙人東密道文化之旅、花園咖啡廳雙人英式下午茶或松鶴餐廳雙人早餐自由選擇，再送獨家國賓伴手禮「圓山御饌紅豆鬆糕禮盒」或圓「山御廚無添加純釀老醋」，住的安心、吃的放心、玩的開心的「5,888多重好禮住房專案」，即日起至6月30日開賣。

圓山大飯店「5,888多重好禮住房專案」自即日起至6月30日止，假日入住豪華客房，每晚只要5,888元，平日入住再優惠300元，總價值6,500元的多重專屬好禮真實回饋，強調住的安心、吃的放心、玩的開心，歡客人享受獨一無二的住房新體驗。

國人的旅遊習慣已從「四處走馬看花」轉而為「一處安心休閒旅遊」的一站式體驗。圓山飯店這次推出的住房專案，標榜就是要滿足大家優惠、休閒、探索以及饗食的全方位度假。「5,888多重好禮住房專案」選擇平日（週日至週四）入住，即可享有第一重「平日房價再優惠300元」的安心好禮。第二重「雙人超值國宴寶盒」好禮，是匯集歷屆國宴經典佳餚的精緻餐盒，送到房內讓客什安心享用。第三重好禮選擇「松鶴餐廳雙人早餐」或「花園咖啡廳雙人英式下午茶」，新的一天的享受豐盛的早餐，加滿元氣，或在氣氛優美的咖啡廳渡過輕鬆愜意的午茶時光。

有好吃的當然也要搭配好玩的「雙人圓山東密道文化之旅」第四重好禮，全長67公尺、84個階梯且塵封50年的東密道是圓山最寶貴的文化資產之一，由經驗豐富的志工老師述說精彩的故事，探訪臺灣神宮原址及神秘的孔二小姐故居等私房景點。旅程最後也不忘為客人準備好圓山獨家國賓伴手禮，可選擇蔣夫人親自口述傳承70年、入口彈牙、甜而不膩的「圓山御饌紅豆鬆糕禮盒」乙盒，或是蔣夫人御用的「老醋」，以無冰醋酸勾百年工法釀造，無香料、無防腐劑、無快速醱酵且無添加酒精，堅持使用台灣米及自種小麥，以傳統陶缸發酵10個月、釀造8年以上之富含高抗氧劑及23種豐富胺基酸的「圓山御廚無添加純釀老醋」2瓶。圓山大飯店「5,888多重好禮住房專案」自即日起至6月30日止，假日入住豪華客房，每晚只要5,888元，平日入住再優惠300元，總價值6,500元的多重專屬好禮真實回饋，讓您住的安心、吃的放心、玩的開心。歡迎您來享受獨一無二的住房新體驗。