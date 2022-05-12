艾訊(3088)首季獲利1.33億元，季增48.92%、年增11.83%，基本每股盈餘1.48元，創下同期單季獲利新高紀錄。艾訊4月營收4.94億元，年增40.78%，登上歷史第8大、同期新高；前4月營收19.79億元，年增49.95%。艾訊執行長室資深特別助理暨發言人黃士青提到，部分料況已經慢慢緩解，若今年下半年產能開出來，讓料況有機會帶領營收再往上走。今年度營收力拚雙位數成長，毛利率力拚回到疫情前的平均35%上下，穩健獲利動能。

艾訊第一季營業收入14.84億元，季增2.22%、年增53.27%，營業毛利4.91億元，季增6.98%、年增38.47%，營業利益1.56億元，季增68.87%、年增128.95%，稅前淨利1.76億元，季增79.48%、年增25.55%，本期淨利1.33億元，季增48.92%、年增11.83%，歸屬於母公司業主淨利1.33億元，季增48.92%、年增11.83%，基本每股盈餘1.48元，相較於去年同期1.43元、去年第四季0.93元成長，創下同期單季獲利新高紀錄。

艾訊接近8成營收都在歐美，營收地區別分析，美洲市場因疫情恢復帶動較快，疫情也對專案開發沒有顯著影響，第一季升回55%占比；歐美市場縮小至23%，因疫情恢復較慢，加上受到戰爭間接影響，但營收並沒有下滑，只是占比下滑。該市場自動化部分有慢慢顯著復甦中，加上下半年戰爭因素若有更明顯緩解，盼進一步帶動營運動能；亞洲市場及其他，艾訊大中華相對占比低，大陸營收去年不到5%，今年第一季也不到3%，該區塊還包含東南亞、東北亞、紐澳，該版圖比重升至22%。艾訊也強調，服務產線拉到前線，使溝通更便利，今年更接地氣的服務設計團隊，讓客戶更有效率開發產品，打入德國等全球各國各市場。

艾訊首季營收應用別分析，自動化/運輸占比略減至48%、垂直市場(遊戲、網通、醫療、零售)略增至41%、其他(包含新能源)則占11%。艾訊說明，新能源也是之後公司主攻部分，希望能把版圖茁壯發展。

艾訊4月營收4.94億元，年增40.78%、月減17.15%，登上歷史第8大、同期新高；前4月營收19.79億元，年增49.95%。

最近兩年疫情缺料關係，但目前消費性電子產品需求往下走，原物料成本減緩，是否可能讓營收能快速反應？艾訊提到，雖然整體使用還是有些原物料仍有供不應求的狀況，但部分料況已經慢慢緩解，若今年下半年產能開出來，讓料況有機會帶領營收再往上走。而大股東研華增加持股，合作關係上，艾訊指出，透過此關係採購會有價格上優勢，缺料調料上幫助不大，因為先前大家都缺，不過合作關係上還有優勢存在。

針對營收成長，但毛利率不高狀況，艾訊提到，先前客戶希望趕緊出貨，現貨價比較高、航運費(含在公司銷貨成本)也高，導致毛利受影響，而今年第一季航運費用下滑、匯率有利出口商、料況狀況也略緩解，第一季毛利率回到33%，已接近去年毛利平均，今年公司毛利目標將持續往上，力拚回到疫情前的平均毛利率35%上下，因為維持好毛利，才能穩住好的獲利水位。而現階段大陸封控導致航運價格有所鬆動，但不明顯，若上海逐步解封，此價格仍有波動，加上運輸的疑慮仍在，公司也持續關注。

艾訊展望營收，挑戰維持過去三季水準，今年度營收力拚雙位數成長。黃士青表示，人們希望生活更便捷，自動化還是未來主力，而今年第二三四季費用率，預計是第一季加上一定的通膨因素。