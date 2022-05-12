北市北投區中和街錫安巷某民宅12日上午發生火警，警消到場撲滅火勢後，在客廳發現70多歲老翁躺臥，疑似吸入過多濃煙已無生命跡象，現正持續釐清起火原因中。

警消上午7時13分獲報，中和街錫安巷1處1層樓的民宅火警，消防人員10多分鐘後撲滅火勢，現場發現已明顯死亡的7旬老翁，現場傢具及雜物燃燒面積約10平方公尺，不排除是電線走火引發的意外，現正持續調查中。