北投中和街民宅火警 7旬翁倒臥客廳送醫不治 08:422022/05/12 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北投某民宅火警，7旬老翁宣告不治。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市北投區中和街錫安巷某民宅12日上午發生火警，警消到場撲滅火勢後，在客廳發現70多歲老翁躺臥，疑似吸入過多濃煙已無生命跡象，現正持續釐清起火原因中。 警消上午7時13分獲報，中和街錫安巷1處1層樓的民宅火警，消防人員10多分鐘後撲滅火勢，現場發現已明顯死亡的7旬老翁，現場傢具及雜物燃燒面積約10平方公尺，不排除是電線走火引發的意外，現正持續調查中。 得恩堂推限定優惠 北投頂樓加蓋民宅火警 出動59警消5人獲救 #北投 #中和街 #失火 #火災 #民宅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中暗夜大火 知名老宅早午餐店全燒光 08:592022/04/27 社會 登山客爬關山嶺突不適昏迷命危 警消急救援 15:122022/05/09 社會 影／苗栗苑裡住宅火警 警到場急破窗滅火 12:212022/04/13 社會 台中民宅大火燒紅夜空 太平警消急出動8分隊灌救 21:512022/04/13 社會 嘉縣竹崎鄉民宅傳火警 惡火連燒4間房 11:082022/04/30 社會 登山客尋秘境未果反迷途 警消5小時救援脫困 12:572022/04/21 社會 影／爆炸聲頻傳！中和廢棄重油回收廠火警 屋主急逃生 07:122022/05/11 社會 萬華民宅冒濃煙居民嚇壞「詭異燒紙男」身分曝光 14:422022/04/21 社會 悍婦囚禁男友 檢二度聲押終獲准 04:102022/04/16 社會新聞 不只居隔3＋4天 他曝未來匡列對象也會縮小 警消「採檢替代匡列」 12:362022/04/25 政治 驚！北市街頭2小時內連5起縱火 街友犯案稱：心情差 10:022022/04/21 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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