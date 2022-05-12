北韓昨驚傳「國家性事件」，金正恩下令全國封鎖居民不可外出；根據韓聯社報導指出，原因是北韓爆發了Omicron感染。

韓聯社報導，平壤周四宣佈了首例的Omicron病例，並同時宣布實施因應疫情的「最高緊急狀態」，北韓領導人金正恩誓言，要克服「意想不到的危機」。這是北韓在嚴防疫情2年3個月後首度宣布遭「破防」出現第一起Omicron變種病例。

據報導，這此病例是在平壤一名患者因發燒看病時採集的樣本而發現感染Omicron。

昨日《北韓新聞》（NK News）突報導，首都平壤居民周二下午突然收到命令，要待在戶內，有消息人士更指出是「國家性事件」，在當局下令後隨即引發民眾匆匆返家，平壤公車站前周二下午大排長龍，也有居民步行回家，目前何時會解除緊急狀況也未可知。

事實上，就在平壤當局下封鎖令前幾星期，由於和北韓接壤的遼寧與吉林省新冠肺炎病例激增，北韓和中國暫停了陸路貿易。