好大膽，洞房夜就約砲。一名趙姓與老公交往多年後結婚，結婚當晚洞房夜，竟發現老公在網路上約砲陌生女子後隔天就失聯，事後都鮮少聯繫。趙女事後搜尋臉書，發現老公竟然與前女友復合且大方同居，並宣稱要結婚。不僅於此，又發現還有另一前女友宣稱和老公發生性關係，趙女一怒下告上法院求償，法官查出男方至少與七名女子「約炮」，痛批賴男「於婚姻狀況下，仍於交友軟體上四處約砲」，判賠趙女一百萬元，薛女與「前女友」各賠償三萬元。

根據判決書，趙女向法官控訴，她與丈夫民國110年2月才登記結婚，結婚當晚，就發現老公在交友app深夜約陌生女子見面，且各大交友app全有老公身影，並發現從兩人交往到結婚當日，一直不間斷劈腿多名女性，但她認為這都是過去發生的事，為維繫婚姻只好選擇隱忍。

未料豈料，結婚隔天，老公竟然離家不歸，處於半失聯失蹤狀態，還封鎖她所有聯絡方式、Facebook、instagram通訊軟體等，僅用LINE偶爾回應及手機簡訊可以通聯，趙女多次要求老公履行同居義務，但對方仍置之不理。

直到6月份，趙女在老公前女友口中得知，兩人竟然早在108年5月便已復合，最後一次發生性關係是在110年4月中，也就是她與老公婚後2個月時，於是透過Facebook查詢功能找尋老公行蹤，發現老公的前女友貼文標註恩愛放閃，還大方表示2人搬新家，要過真正的2人世界，留言全是女方親友對2人祝福，照片中的桌子上放著老公手錶、香菸、錢包、拖鞋、保健食品等私人物品，前女友生日當天發的貼文也有放老公照片，並稱其為親愛的。

110年7月2日晚間，趙女通過LINE傳訊給女方妹妹，但對方竟然叫老公姊夫，前女友也親自證實2人在交往，且有結婚打算。

趙女更發現，老公在交友軟體上與多名女子有露骨對話、互傳不雅個人性器官照片，讓她身心飽受打擊，請求老公賠償100萬元，兩名前女友賠償70萬與30萬元。

男方辯稱，他結婚當日已與老婆分手，事後向法院訴請離婚無效，也矢口否認並和兩名前女友發生關係，而兩名前女友也否認沒有和男方搞曖昧，甚至不知道男方已婚。

法官檢視手機通訊軟體及社群PO文，發現男方確實與至少七名身分不詳女子有鹹濕對話，認定男方於婚姻中仍四處「約砲」，應賠償趙女一百萬元。同居前女友因與男方有逾矩男女交往，判決賠償三萬元，另一名女友則因為不知男方已婚，也應賠償三萬元，全案可上訴。